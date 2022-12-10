ФОТО | Новый паром Tallink MyStar торжественно прибыл в Таллинн

Cегодня, 10 декабря 2022 года, новый скоростной паром MyStar прибыл в порт приписки, пришвартовавшись у 1-го причала D-терминала в Таллинне. Первый рейс MyStar по линии компании Таллинн-Хельсинки состоится уже в следующий вторник, 13 декабря.