10.12.2022, 14:12
ФОТО | Новый паром Tallink MyStar торжественно прибыл в Таллинн
ФОТО: Fotod: Raul Mee:
Cегодня, 10 декабря 2022 года, новый скоростной паром MyStar прибыл в порт приписки, пришвартовавшись у 1-го причала D-терминала в Таллинне. Первый рейс MyStar по линии компании Таллинн-Хельсинки состоится уже в следующий вторник, 13 декабря.
Интересные факты о MyStar:
Пассажировместимость: 2800
Пассажирских кают: 46
Количество палуб: 12
Длина: 212,4 м
Ширина: 30,6 м
Максимальная скорость хода: 27 узлов
Линейных метров: 3190 лм
Ледовый класс: 1A
Мощность главных двигателей: 42 000 кВт
Регистровый тоннаж: 50 629 GT
Топливо: двухтопливное – СПГ и/или дизельное топливо
Дизайн интерьеров: dSign Vertti Kivi & Co
Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)
Стоимость постройки судна: 247 млн евро