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10.12.2022, 14:12

ФОТО | Новый паром Tallink MyStar торжественно прибыл в Таллинн

 
ФОТО: Fotod: Raul Mee:

Cегодня, 10 декабря 2022 года, новый скоростной паром MyStar прибыл в порт приписки, пришвартовавшись у 1-го причала D-терминала в Таллинне. Первый рейс MyStar по линии компании Таллинн-Хельсинки состоится уже в следующий вторник, 13 декабря.


Интересные факты о MyStar:

  • Пассажировместимость: 2800

  • Пассажирских кают: 46

  • Количество палуб: 12

  • Длина: 212,4 м

  • Ширина: 30,6 м

  • Максимальная скорость хода: 27 узлов

  • Линейных метров: 3190 лм

  • Ледовый класс: 1A

  • Мощность главных двигателей: 42 000 кВт

  • Регистровый тоннаж: 50 629 GT

  • Топливо: двухтопливное – СПГ и/или дизельное топливо

  • Дизайн интерьеров: dSign Vertti Kivi & Co

  • Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)

  • Стоимость постройки судна: 247 млн евро


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