Едем в Ригу на Новый год: куда пойти и как незабываемо отметить этот праздник?

Jazz Masquerade — Новый год в Рижском цирке



Когда и во сколько? 31 декабря в 22.00

Где? Рижский цирк

Цена: 26 - 71 EUR

После двухлетнего перерыва опытная команда, K. K. fon Stricka villa и продюсерское объединение Piétro, возвращается в Рижский цирк, на этот раз приглашая на грандиозную встречу 2023 года.

Jazz Masquerade – это синергия живой музыки, искусства и цирка. В помещениях Рижского цирка будут работать несколько танцевальных залов, а также зона отдыха. На большой арене выступят биг-бэнд Райтиса Ашманиса, а также Кристине Праулиня, Жоржс Сиксна и Ozols. В течение всего вечера можно будет насладиться электронной и хип-хоп музыкой в ​​исполнении ди-джеев Mareks Ameriks, Mixmaster Raitis и Jazzy Marky & Nick Ustinov Jr и других.

Подробнее о мероприятии здесь.

Новый год в Grand Hotel Kempinski



Встреча Нового года в ресторане и баре Stage 22

Новогоднее предложение 31-го декабря включает в себя: меню из пяти блюд, wine-pairing, живая музыка, развлекательная программа, ведущий, DJ.

С 19.00 до 23.00 – ужин с развлекательной программой.

Цена с персоны 350 EUR, детям с 6 до 12 лет - 175 EUR, детям до 5 лет - бесплатно.

Аfterparty Нового года в ресторане и баре Stage 22

Предложение новогоднего afterparty 31 декабря включает в себя: welcome drink, закуски, бокал просекко, DJ. С 23.00-03.00. Стоимость 70 EUR с персоны, детям с 6 до 12 лет - 35 EUR, детям до 5 лет - бесплатно.

Новогодний бранч 1 января в ресторане Amber

Новогодний бранч состоится 1 января с 12.00 до 15.00. Стоимость: 75 EUR с персоны, детям с 6 до 12 лет - 37,50 EUR, детям до 5 лет - бесплатно. Бранч включает в себе широкий выбор холодных и горячих закусок, горячих блюд, десертов, свежих овощей и фруктов, а также безалкогольные и алкогольные напитки.

Подробнее о мероприятиях здесь.

Бродвейский Новый год у моря



Когда и во сколько? 31 декабря в 21.00

Где? Lielupe Hotel by Semarah

Мероприятие на латышском, русском и английском языках.

Цена: 179.00 — 279.00 EUR