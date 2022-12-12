Парк королей и бывшее убежище нацистов. Что такое Приморский региональный парк в Литве и зачем туда нужно ехать

В золотистых дюнах, которые, словно стержни, держат корабельные сосны, затерялись руины старой нацистской крепости. Тихие воды озер посреди хвойных лесов плещутся о пологие берега, отвесные песчаные склоны омывают серые волны Балтики, а холодные морские ветра, перекликающиеся с криками чаек, доносят напевы богини Юрате. По легенде, она до сих пор прикована к скале на дне моря среди обломков своего янтарного замка из-за невинной любви к местному рыбаку.

Такие предания из поколения в поколение, из уст в уста передают местные жители, оберегая сакральное наследие древней культуры балтов. Сегодня эта часть литовского взморья известна главным образом за счет многокилометровой линии пляжей с белым песком, разветвленной линии пеших троп, велосипедных дорожек, обзорных площадок и редких видов зверей и птиц, занесенных в Красную книгу. За 28 лет своего существования этот лесопарк претерпел множество изменений, став негласным свидетелем и участником живого хода истории, смены эпох и самого человека – его привычек, поведения и взглядов на жизнь.

„Парк сформировался в 1992 году, но администрация появилась только в 1997 году. Кстати, больше 3 000 гектаров парка занимают пространства Балтийского моря. Когда я выбирал место работы, изначально понимал, что здесь будет очень много проблем, – говорит главный эколог Приморского регионального парка Эрландас Паплаускис. – После распада Советского Союза независимая Литва должна была решить вопрос с природными зонами, не допустив того, чтобы они перешли в частные руки. Сначала было очень нелегко – что-то мы потеряли, что-то удалось отстоять, но хаотичная и непрозрачная приватизация отразилась и на нас: парк был на грани уничтожения. Были люди, получившие землю незаконно, ведь места здесь очень благодатные. В конце концов, государство окрепло и осознало, что есть такое понятие, как интересы общества“.

Привет из Ледникового периода