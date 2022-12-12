Из-за снежной бури в Таллиннском аэропорту отменили часть авиарейсов. Паромное сообщение на линии Рохукюла-Хелтермаа прервано(1)
Большая часть регулярных рейсов, запланированных на сегодняшнее утро, состоялась. Однако из-за надвигающейся на Эстонию снежной бури некоторые авиарейсы всё же пришлось отменить.
Этим утром большинство самолетов, выполнявших рейсы из Таллиннского аэропорта, хоть и с задержкой около 15 минут, но всё же вылетели. Рейс Таллинн-Хельсинки, назначенный на 06:00 утра, был задержан на 45 минут. Однако были отменены утренние рейсы в Кярдла и Брюссель. Кроме того, уже известно, что будут также отменены рейс SAS в Стокгольм (SK 749), рейс Turkish Airlines в Стамбул (TK 1422) и рейс Lufthansa во Франкфурт (OS 7410).
По инфолинии Таллиннского аэропорта сообщили, что утренние рейсы отменены из-за погодных условий, а актуальную информацию о своих рейсах пассажиры будут получать от авиакомпаний. Решение о том, позволяют ли погодные условия совершить рейс, принимает пилот.
Как сообщает Таллиннский порт (по состоянию на 9.00), утром все паромы выходят по расписанию. В то же время, как и авиапассажирам, людям, которые приобрели на сегодня билеты на паромы, стоит следить за текущей информацией, чтобы быть в курсе изменений при ухудшении погодных условий.
Из-за сильного ветра и низкого уровня воды на данный момент прервано паромное сообщение на линии Рохукюла-Хелтермаа.
По словам руководителя отдела судоходства и члена правления TS Laevad Гульдара Кивро, они внимательно следят за меняющимися погодными условиями и надеются, что к вечеру паромное сообщение возобновится.
„На данный момент линия Виртсу-Куйвасту еще работает, но мы точно так же отслеживаем условия в зависимости от ветра, уровня воды и ограничений по работе оборудования, и предоставляем информацию на сайте praamid.ee и в Facebook“, - добавляет Кивро.
Задержки и отмены рейсов начались еще вчера вечером и затронули не только Эстонию, но и соседние страны. В редакцию Delfi написала туристка, которая должна была вчера улететь из Таллинна в Вильнюс с пересадкой в Риге. Вылет из Таллинна был назначен на 19:55, но где-то за полчаса до посадки пассажирам сообщили, что рейс перенесен: сначала на 21:00, а потом - на 05:30 утра. По словам туристки, часть пассажиров решила уехать домой, часть осталась ждать в аэропорту. Утром самолет авиакомпании airBaltic благополучно вылетел из Таллинна в Ригу. "Затем я и другие пассажиры пошли на самолет до Вильнюса, вроде всё обещало быть хорошо. Зашли в самолет, сели, пристегнулись. И тут капитан самолета сообщил, что погодные условия плохие и сейчас расчищают взлетную полосу, но он надеется, что мы скоро вылетим. По итогу мы 2 часа сидели в запертом самолете, ситуация так и не улучшилась“, - рассказала она. В итоге через два часа пассажиров отправили обратно в терминал аэропорта. На данный момент, по словам туристки, нет никакой четкой информации о том, когда же они смогут улететь в Вильнюс. По предварительным данным, статус рейса станет известен только после 11:00.