Из-за снежной бури в Таллиннском аэропорту отменили часть авиарейсов. Паромы пока ходят по расписанию

Этим утром большинство самолетов, выполнявших рейсы из Таллиннского аэропорта, хоть и с задержкой около 15 минут, но всё же вылетели. Рейс Таллинн-Хельсинки, назначенный на 06:00 утра, был задержан на 45 минут. Однако были отменены утренние рейсы в Кярдла и Брюссель. Кроме того, уже известно, что будут также отменены рейс SAS в Стокгольм (SK 749), рейс Turkish Airlines в Стамбул (TK 1422) и рейс Lufthansa во Франкфурт (OS 7410).

По инфолинии Таллиннского аэропорта сообщили, что утренние рейсы отменены из-за погодных условий, а актуальную информацию о своих рейсах пассажиры будут получать от авиакомпаний. Решение о том, позволяют ли погодные условия совершить рейс, принимает пилот.

Как сообщает Таллиннский порт (по состоянию на 9.00), утром все паромы выходят по расписанию. В то же время, как и авиапассажирам, людям, которые приобрели на сегодня билеты на паромы, стоит следить за текущей информацией, чтобы быть в курсе изменений при ухудшении погодных условий.