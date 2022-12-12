Nordica будет обслуживать пассажиров новой европейской авиакомпании

Эстонский поставщик объемов перевозок начнет выполнять рейсы для Marabu из Гамбурга и Мюнхена в летнем сезоне 2023 года, используя парк из трех современных, безопасных и экономичных самолетов Airbus 320neo с сертификатом авиационного пользователя Nordica. Новая авиакомпания будет предлагать рейсы в популярные пункты назначения в регионе Средиземного моря. Эстонский перевозчик будет оказывать услуги по операционной поддержке нового сертификата авиационного пользователя, а также услуги по аренде с обслуживанием, используя свои самолеты и экипажи, и не будет заключать контракты на продажу билетов.

Генеральный директор недавно учрежденной авиакомпании Пол Швайгер говорит, что партнерство с Nordic Aviation Group обеспечит новой компании наилучшие шансы на рост и успех в кратчайшие сроки. „Компетентность и успешные результаты работы за последние годы, характеризующие Nordic Aviation Group, вызвали у нас доверие к этой компании. Мы очень рады работать с таким сильным партнером. Вместе мы сможем построить новую сильную авиакомпанию для удовлетворения растущего спроса следующим летом“, сказал Швайгер и добавил, что под его руководством Marabu внедряет бизнес-модель со стабильным ростом на надежной основе.