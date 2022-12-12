Nordica будет обслуживать пассажиров новой европейской авиакомпании
Nordic Aviation Group, эстонская группа авиакомпаний, предоставляющая объемы перевозок под двумя брендами - Nordica и Xfly, объявляет о новом партнерстве с авиакомпанией Marabu, которая планирует открыть прямые маршруты из Гамбурга и Мюнхена в летнем сезоне 2023 года.
Эстонский поставщик объемов перевозок начнет выполнять рейсы для Marabu из Гамбурга и Мюнхена в летнем сезоне 2023 года, используя парк из трех современных, безопасных и экономичных самолетов Airbus 320neo с сертификатом авиационного пользователя Nordica. Новая авиакомпания будет предлагать рейсы в популярные пункты назначения в регионе Средиземного моря. Эстонский перевозчик будет оказывать услуги по операционной поддержке нового сертификата авиационного пользователя, а также услуги по аренде с обслуживанием, используя свои самолеты и экипажи, и не будет заключать контракты на продажу билетов.
Генеральный директор недавно учрежденной авиакомпании Пол Швайгер говорит, что партнерство с Nordic Aviation Group обеспечит новой компании наилучшие шансы на рост и успех в кратчайшие сроки. „Компетентность и успешные результаты работы за последние годы, характеризующие Nordic Aviation Group, вызвали у нас доверие к этой компании. Мы очень рады работать с таким сильным партнером. Вместе мы сможем построить новую сильную авиакомпанию для удовлетворения растущего спроса следующим летом“, сказал Швайгер и добавил, что под его руководством Marabu внедряет бизнес-модель со стабильным ростом на надежной основе.
Генеральный директор Nordic Aviation Group Ян Палмер подчеркнул, что данное сотрудничество является выражением признания и доверия ко всему авиационному сектору Эстонии, а также к экспертным знаниям, которые он представляет. „Европейский авиационный сектор сейчас быстро развивается в контексте возрождения спроса. Она активно набирает сотрудников и стремится к расширению. Наибольший рост можно наблюдать в туристическом сегменте – именно на этом рынке сосредоточит свои усилия Marabu. Мы рады отправиться в этот путь вместе, доводя до совершенства компетенции друг друга и тем самым создавая устойчивую бизнес-модель и стратегическое партнерство. Такой дополнительный бизнес обеспечит стабильный рост Nordic Aviation Group в долгосрочной перспективе“, прокомментировал Палмер запуск нового бизнеса. Он уверен в том, что авиационная промышленность еще приятно удивит нас.
Nordic Aviation Group, основанная в 2015 году, полностью принадлежит Эстонской Республике. Сегодня группа эксплуатирует парк из 17 самолетов для крупнейших авиакомпаний Европы. Компании группы предоставляют объемы перевозок долгосрочным договорным партнерам и стратегически расширяют возможности клиентов B2B с помощью команд экспертов и различных самолетов. Группа не продает ни билеты, ни решения воздушного сообщения конечным пользователям. На сегодняшний день группа работает в семи европейских странах и имеет базы в Таллинне, Стокгольме, Копенгагене, Орхусе, Турку, Лиссабоне и Вильнюсе. Летом 2023 года к этому списку добавятся Гамбург и Мюнхен. В группе работает около 600 авиационных специалистов, причем в ближайшие месяцы она будет активно привлекать еще 250 талантов. Сменив свое коммерческое направление и став поставщиком объемов перевозок, эстонская авиакомпания достигла прибыли в 1,2 млн евро в 2021 году. Видение группы заключается в том, чтобы стать первым выбором в качестве партнера по долгосрочному сотрудничеству для крупнейших европейских авиакомпаний.