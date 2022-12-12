Неудачное падение в поездке обошлось в 60 000 евро. Что покрывает медицинская страховка путешествий?
Стартовал сезон зимних отпусков и отпусков, и Таллиннский аэропорт радует пассажиров зимним расписанием рейсов, которое включает 40 прямых рейсов в солнечные, лыжные и городские зоны отдыха. Для тех, кто планирует провести праздничные дни, а также предстоящие школьные каникулы в путешествии, разъясним, какие случаи покрываются страхованием здоровья в путешествии, о которых путешественник может и не знать.
Представитель туристического страхования Salva Айно Вяхтер говорит, что, как правило, путешественники знают, что туристическая страховка включает в себя три основных вида защиты: срыв путешествие, здоровье и багаж. „Однако в нашей работе мы столкнулись с тем, что люди не всегда знают, что их медицинская страховка возмещает гораздо больше расходов, чем просто плата за визит к врачу или стоимость лечения в больнице“, — пояснил Вяхтер.
В случае гигантских счетов страховая компания выдает больницам гарантийное письмо
Как правило, самые большие выплаты по страхованию путешествий связаны с тяжелыми заболеваниями, диагностированными в иностранном государстве, которые требуют немедленной госпитализации, операции или транспортировки в Эстонию. В таких случаях часто необходимо организовать специальный транспорт с медицинским персоналом, сопровождающим застрахованного. Затраты в таких случаях могут исчисляться сотнями тысяч.
В начале года, например, один из клиентов Salva попал на операционный стол в Сингапуре из-за острого воспаления желчного пузыря. Операция вместе с четырьмя днями госпитализации обошлась в 33 000 евро. „Примечательно, что больной смог сам оплатить свой медицинский счет на месте, а страховая впоследствии возместила ущерб на основании выставленных счетов. Однако наличие таких свободных денег — это скорее исключение, и в целом помощь страховой компании нужна при выдаче гарантийного письма“, — добавил Вяхтер.
Весной в Турции произошел несчастный случай, когда пожилой человек так сильно упал с лестницы, что получил травму головы с ушибом головного мозга. Помимо 30-дневной госпитализации до стабилизации состояния человека, его нужно было доставить обратно в Эстонию на носилках самолетом. Такое медицинское обслуживание и транспорт обошлись в общей сложности почти в 60 000 евро. „При таких больших суммах Salva обращается к своему партнеру по сотрудничеству, медицинскому координатору SOS International, который является одним из лучших в мире в своей области“, — пояснил Вахтер.
До сих пор самое большое страховое возмещение по медицинским счетам, выставленным во время поездки эстонскому путешественнику, составило почти полмиллиона евро, поскольку имела место исключительно тяжелая сердечная недостаточность и в далекой стране понадобилась обширная медицинская помощь.
„Поэтому очень важно выбрать адекватную сумму медицинского страхования, которая покрывала бы даже самые дорогие медицинские расходы. Тщательно обдумайте возможные риски, особенно те, которые связаны с пунктом назначения и общим состоянием вашего здоровья“, — посоветовал Вяхтер. Медицинская страховка Salva покрывает расходы, связанные с болезнью или несчастным случаем, на сумму до одного миллиона евро.
Европейской карты медицинского страхования часто недостаточно
„Люди часто спрашивают, почему они должны покупать туристическую страховку, если у них есть действующая европейская карта медицинского страхования и пункт назначения поездки – Европа. Ответ на этот вопрос прост: карта медицинского страхования не покрывает всех расходов, которые могут возникнуть в связи с неожиданной болезнью или травмой“, — пояснил Вяхтер.
Например, карточка медицинского страхования не покрывает возможную плату за визит, покупку лекарств, плату за койко-день, непредвиденные транспортные расходы, новые обратные авиабилеты или транспортировку больного на родину.
Приведем пример: во время семейного отдыха в солнечной Хорватии у годовалого сына семьи в полночь поднялась высокая температура, которую родители не смогли сбить без медицинской помощи. Поскольку семья отдыхала в небольшом прибрежном поселке, где не было медицинской помощи, им пришлось час добираться на такси до ближайшего крупного города, чтобы получить помощь. В медицинском учреждении было выявлено, что у ребенка одновременно прорезались четыре зуба, что и вызвало высокую температуру. Ночное приключение обошлось родителям более чем в 600 евро. К счастью, у них была туристическая страховка, которая покрывала понесенные расходы на такси, и отпуск можно было спокойно продолжить.
У другого клиента Salva недавно в Исландии случился сердечный приступ, и ему потребовалась недельная госпитализация. Так как это была государственная больница, Больничная касса возместила все расходы на лечение, но человеку нужно было вернуться в Эстонию на специальном транспорте – эти расходы уже возместила туристическая страховка.
Частные медицинские услуги также покрываются
В то время как европейская карта медицинского страхования действительна только в государственных медицинских учреждениях, в случае туристической страховки помимо государственных акцептируются и частные медицинские учреждения. Так что, если у путешественника поблизости есть частная клиника, ему не нужно ехать в государственное медицинское учреждение за несколько километров за медицинской помощью, только потому, что европейская медицинская карта действует только там“, — пояснил Вяхтер и привел в пример еще один случай, когда стоимость визита в частную клинику обошлась клиенту в 180 евро, но благодаря надлежащей страховке причин для беспокойства не было.
„Не будем забывать, что европейская медицинская карта действительна только в странах Евросоюза, куда, например, больше не входит Великобритания!“ — напомнил Вяхтер. Стоимость медицинской помощи может сильно различаться в разных странах: если в Болгарии за медпомощь и лекарства в случае диареи берут около 50 евро, то в Турции или Египте стоимость той же помощи достигает 2000 евро, не говоря уже о США, где, например, с клиента с болями в спине потребовали 7000 евро просто за посещение врача, без обследований.
В случае туристической страховки Salva счета как государственных, так и частных медицинских учреждений возмещаются без собственной ответственности, что особенно важно на курортах, где в каждом крупном отеле есть платный кабинет врача. Помимо отсутствия собственной ответственности, у застрахованного также есть право выбора, в какое лечебное учреждение ему обратиться.
„Здоровье — это не шутки, и неотложная медицинская помощь не должна оказаться недоступной по чисто финансовым причинам“, — подчеркнул Вяхтер и порекомендовал всегда оформлять страховку с однодневным запасом на случай, если возвращение домой задерживается из-за задержки рейса или, например, сломавшегося автобуса, а между делом наступает новое число, которое больше не покрывается полисом.
Памятка: что покрывает страхование путешествий?
• Стоимость амбулаторного и стационарного лечения (также действует в частных медицинских учреждениях)
• Отпускаемые по рецепту лекарства
• Транспортные расходы, необходимые для получения медицинской помощи, проезда в пункт неотложной помощи и обратно в гостиницу и, при необходимости, также в аэропорт (например, любой общественный транспорт, такси, каршеринг, аренда автомобиля или машина скорой помощи)
• Телефонные звонки
• Расходы до 1500 евро, возникшие в связи с обострением хронического заболевания
• Лечение зубов до 200 евро
• Расходы на ремонт/приобретение протеза, слухового аппарата или очков
• Расходы сопровождающего лица (в более тяжелых случаях, если врачи сочтут это необходимым)
• Расходы на транспортировку домой (также в случае смерти)
• Расходы, связанные с организацией новой обратной поездки