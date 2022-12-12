Неудачное падение в поездке обошлось в 60 000 евро. Что покрывает медицинская страховка путешествий?

Весной в Турции произошел несчастный случай, когда пожилой человек так сильно упал с лестницы, что получил травму головы с ушибом головного мозга. Помимо 30-дневной госпитализации до стабилизации состояния человека, его нужно было доставить обратно в Эстонию на носилках самолетом. Такое медицинское обслуживание и транспорт обошлись в общей сложности почти в 60 000 евро. „При таких больших суммах Salva обращается к своему партнеру по сотрудничеству, медицинскому координатору SOS International, который является одним из лучших в мире в своей области“, — пояснил Вахтер.

В начале года, например, один из клиентов Salva попал на операционный стол в Сингапуре из-за острого воспаления желчного пузыря. Операция вместе с четырьмя днями госпитализации обошлась в 33 000 евро. „Примечательно, что больной смог сам оплатить свой медицинский счет на месте, а страховая впоследствии возместила ущерб на основании выставленных счетов. Однако наличие таких свободных денег — это скорее исключение, и в целом помощь страховой компании нужна при выдаче гарантийного письма“, — добавил Вяхтер.

Как правило, самые большие выплаты по страхованию путешествий связаны с тяжелыми заболеваниями, диагностированными в иностранном государстве, которые требуют немедленной госпитализации, операции или транспортировки в Эстонию. В таких случаях часто необходимо организовать специальный транспорт с медицинским персоналом, сопровождающим застрахованного. Затраты в таких случаях могут исчисляться сотнями тысяч.

Представитель туристического страхования Salva Айно Вяхтер говорит, что, как правило, путешественники знают, что туристическая страховка включает в себя три основных вида защиты: срыв путешествие , здоровье и багаж. „Однако в нашей работе мы столкнулись с тем, что люди не всегда знают, что их медицинская страховка возмещает гораздо больше расходов, чем просто плата за визит к врачу или стоимость лечения в больнице“, — пояснил Вяхтер.

Приведем пример: во время семейного отдыха в солнечной Хорватии у годовалого сына семьи в полночь поднялась высокая температура, которую родители не смогли сбить без медицинской помощи. Поскольку семья отдыхала в небольшом прибрежном поселке, где не было медицинской помощи, им пришлось час добираться на такси до ближайшего крупного города, чтобы получить помощь. В медицинском учреждении было выявлено, что у ребенка одновременно прорезались четыре зуба, что и вызвало высокую температуру. Ночное приключение обошлось родителям более чем в 600 евро. К счастью, у них была туристическая страховка, которая покрывала понесенные расходы на такси, и отпуск можно было спокойно продолжить.

„Люди часто спрашивают, почему они должны покупать туристическую страховку, если у них есть действующая европейская карта медицинского страхования и пункт назначения поездки – Европа. Ответ на этот вопрос прост: карта медицинского страхования не покрывает всех расходов, которые могут возникнуть в связи с неожиданной болезнью или травмой“, — пояснил Вяхтер.

„Поэтому очень важно выбрать адекватную сумму медицинского страхования, которая покрывала бы даже самые дорогие медицинские расходы. Тщательно обдумайте возможные риски, особенно те, которые связаны с пунктом назначения и общим состоянием вашего здоровья“, — посоветовал Вяхтер. Медицинская страховка Salva покрывает расходы, связанные с болезнью или несчастным случаем, на сумму до одного миллиона евро.

До сих пор самое большое страховое возмещение по медицинским счетам, выставленным во время поездки эстонскому путешественнику, составило почти полмиллиона евро, поскольку имела место исключительно тяжелая сердечная недостаточность и в далекой стране понадобилась обширная медицинская помощь.

У другого клиента Salva недавно в Исландии случился сердечный приступ, и ему потребовалась недельная госпитализация. Так как это была государственная больница, Больничная касса возместила все расходы на лечение, но человеку нужно было вернуться в Эстонию на специальном транспорте – эти расходы уже возместила туристическая страховка.

Частные медицинские услуги также покрываются

В то время как европейская карта медицинского страхования действительна только в государственных медицинских учреждениях, в случае туристической страховки помимо государственных акцептируются и частные медицинские учреждения. Так что, если у путешественника поблизости есть частная клиника, ему не нужно ехать в государственное медицинское учреждение за несколько километров за медицинской помощью, только потому, что европейская медицинская карта действует только там“, — пояснил Вяхтер и привел в пример еще один случай, когда стоимость визита в частную клинику обошлась клиенту в 180 евро, но благодаря надлежащей страховке причин для беспокойства не было.

„Не будем забывать, что европейская медицинская карта действительна только в странах Евросоюза, куда, например, больше не входит Великобритания!“ — напомнил Вяхтер. Стоимость медицинской помощи может сильно различаться в разных странах: если в Болгарии за медпомощь и лекарства в случае диареи берут около 50 евро, то в Турции или Египте стоимость той же помощи достигает 2000 евро, не говоря уже о США, где, например, с клиента с болями в спине потребовали 7000 евро просто за посещение врача, без обследований.

В случае туристической страховки Salva счета как государственных, так и частных медицинских учреждений возмещаются без собственной ответственности, что особенно важно на курортах, где в каждом крупном отеле есть платный кабинет врача. Помимо отсутствия собственной ответственности, у застрахованного также есть право выбора, в какое лечебное учреждение ему обратиться.