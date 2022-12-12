Новые впечатления в зимнем царстве Национального парка „Гауя“
Когда парк покрыт глубоким снегом, он превращается в сказочную страну, где можно порадоваться свободе, которую дарит зима — открываются восхитительные виды на долину реки, что в теплые месяцы мешает увидеть листва деревьев, видны заснеженные пейзажи, иней и можно заниматься зимними видами спорта. Посмотрите и включите в свой список поездок.
Великолепный покров снега в долинах рек Гауи и Аматы, на величественных крышах замков и в парке – это самый подходящий момент для лыжников получить дозу адреналина, съехав по самому длинному лыжному склону Латвии. Зимой природа Национального парка „Гауя“ погружена в спокойствие и дышит благородством, искушая отправиться на исследование первобытных сокровищ!
Катание на лыжах и сноуборде в Национальном парке „Гауя“
Зима приглашает надеть лыжи, встать на сноуборд и помчаться вниз с лыжной горки. В Национальном парке „Гауя“ холмы высотой 80 метров образуют естественные долины, сохранившие красоту ландшафта с прекрасным видом на долину реки Гауи, а верхушки череды покрытых снегом деревьев служат первозданным напоминанием о том, что мы в горах. Центр горнолыжного спорта Ozolklans в Цесисе предлагает самые длинные горнолыжные склоны в Латвии, обеспечивая 500 метров настоящего лыжного спорта и развлечений.
Лыжно-биатлонный центр Cēsis находится в живописном хвойном лесу на возвышенном рельефе с живописными тропами. Есть трасса длиной 1000 метров с искусственным снегом и трасса 2500 метров с естественным снежным покрытием, в темное время суток трассы освещаются. Лыжная трасса Сигулда-Линна широкая и предлагает 350 метров зимних развлечений. Рядом с трассой есть кафе, где вы можете пообедать в уютной обстановке. Дополнительную информацию о возможностях покататься на лыжах в Национальном парке Гауя можно найти ЗДЕСЬ!
Зимние развлечения на санках
Покатайтесь на санках в окружении зимней сказки. Конюшня Валмиермуйжа приглашает прокатиться на упряжке с санками по парку Валмиермуйжи и округе. Зимой можно посетить пивоварню Валмиермуйжа и насладиться дегустацией и атмосферой гостеприимства. „Valmiermuižas alus“ - пивоварня при поместье, где неспешно рождается живое и натуральное пиво. Пивоварня верно заботится о Латвийской культуре потребления пива, предлагая богатые и утонченные вкусы пива, чтобы пенный напиток вновь вернулся на праздничный стол, как в давние времена.
Прокатитесь в открытой коляске на санях в парке замка Бирини и его окрестностях. Катание на санках – это романтическое приключение на белых трассах вдоль сугробов. Почувствуйте дух старины, свежий ветер и снежные порывы ветра! Привычный зимний пейзаж, где царит дух первобытной природы, сделает путешествие замечательным и незабываемым.
Лошади скачут медленно и грациозно, и брызги снега взлетают над землей, когда хаски страстно увлекают за собой санки. Дружелюбные хаски из „Дай лапу“ (Dod ķepu) - это Латвийский клуб ездовых собак, который порадует детей и взрослых круглый год. Поездки на организованы в настоящих деревянных санях, а иногда – профессиональных спортивных санях. Вас тепло укроют, угостят горячим чаем, а хаски - горячим поцелуем.
Насладитесь скоростью и адреналином на санно-бобслейной трассе в Сигулде. Зимой увлекательная поездка на санях Vucko по поворотам скоростной трассы по субботам и воскресеньям и панорама долины Койва, города и санно-бобслейной трассы со стартовой эстакады.
Исследуйте самые захватывающие ландшафты с местными гидами
Естественные тропы вьются по долинам, вдоль рек, в лесном царстве, где обитает сказочное разнообразие животных и растений. В рощах и на берегах рек лежат настоящие гиганты – величественные обнажения песчаника, скалы, обрывы и пещеры, созданные природой во всех цветах и оттенках.
Отправьтесь в захватывающие путешествия с местными экскурсоводами! Местные экскурсоводы займут вас познавательными, удивительными рассказами и подведут прямо к эффектным сокровищам природы.
Экскурсия „Цесис изнутри“ также предлагает захватывающий тур с дегустацией местных блюд, городским маршрутом и рассказами об очаровательных и уникальных домах.
Исследуйте первозданную природу и уникальные сокровища природной тропы Цецилю. Каждым воскресным вечером, когда лучи цветного света окрашивает тропу, пещеры, водопад, обнаженный песчаник и реку, каждый посетитель может почувствовать счастье и зимнее вдохновение.
Живописные маршруты Национального парка „Гауя“ подведут вас к эффектным местам, которые надолго останутся у вас в памяти и в сердце, и их, вероятно, захочется посетить снова. Захватывающим приключением станет прогулка по природным тропам в Цирулиши, где можно узнать о том, как менялась древняя долина Гауи с незапамятных времен до наших дней. Посещая Цесис, рекомендуем побывать на мощной Орлиной скале, которая воплощает свободу и волшебство полета орла, когда сила ощущений сравнима с орлиной!
Вечер в латвийской бане и вновь обретенная энергия
Тепло бани окутывает тело и приятно проникает в каждую клетку, а запахи бани дают настоящий внутренний покой. Баня уже разогрета дровяной печью и ждет вашего прибытия после захватывающих приключений, в которых вы провели целый день.
В Зиедлеяс верят, что природа задает правильный ритм. Бани в Зиедлеяс предлагают отличных банщиков, которые обеспечат душевный покой и трансцендентный опыт во время и после банного ритуала. Вас ждет внимательный персонал и различные удовольствия. Зиедлеяс приглашают в Стеклянную баню, Черную баню и Шерстяную баню, а также предлагают банные ритуалы с растениями Зиедлеяс, собственным медом, теплым чаем и укрепляющим ржаным хлебом.
Аутентичная баня в сельском стиле на базе отдыха SweetestHome – это воплощение древних корней. Тепло глиняных кирпичей печи в бане наполняет тело теплом и влагой воздуха, который пропитан паром воды, выливаемой на разогретые камни. Ложитесь на деревянные скамьи и наслаждайтесь спокойствием. Бани также предлагаются в элегантных отелях и уютных гостевых домах, дополняя отдых. Насладитесь уютной сауной, отдыхая в уютном гостевом доме ЯУНЛИДУМНИЕКИ. Восстановите энергию и понежьтесь во время СПА-ритуалов в Реабилитационном центре усадьбы Кримулда и Реабилитационном центре „Лигатне“
Насладитесь богатством местных вкусов
Исследуя зимнее царство и широкий диапазон возможностей, побалуйте свои вкусовые рецепторы насыщенными вкусами. Сезонные дары природы обеспечат незабываемые моменты отдыха в кафе и ресторанах.
Совершите путешествие во времени в ресторане усадьбы Унгурмуйжа. Рецепты ваших блюд создавались в 18-м веке самой хозяйкой усадьбы с использованием сезонных продуктов. Шеф-повара Унгурмуйжи будут рады узнать о ваших желаниях и приготовить блюда для ваших праздников в ресторане, усадебном доме, чайном доме или в парке в любое удобное для вас время.
Ресторан Aparjods – это оазис спокойствия, который находится в красивом деревянном здании с крышей из натурального гонта. Попробуйте изысканные блюда, сидя за большими дубовыми столами в старинных креслах с тонкой деревянной резьбой. Зимой яркий камин создает исключительно уютную атмосферу в ресторане. Талантливый шеф-повар ресторана создал изысканное меню специально для сельского стиля Aparjods, которое также включает деликатесы, вдохновленные латвийскими традициями.
В ресторане Kannas в Annas Design and SPA hotel обитает настоящий вкус, а каждый ингредиент по своему уникален. Шеф-повар ресторана, вдохновленный традициями латвийской кухни и философией медленной готовки, ежедневно создает новое меню, которое позволит вам насладиться особой и необычной едой. Ресторан Kannas предлагает свежие и естественные продукты, выращенные местными хозяйствами.
Ресторан гостиницы „Wolmar“ расскажет историю взаимодействия флоры и фауны. Мотив луга проявляется в элементах интерьера, посвященного королеве лугов. Щебет попугая Чарли дополняет ощущение уникальности и красоты природы.
В Рамкални местные ягоды, фрукты и овощи превращаются в здоровые сладости. Поучаствуйте в мастер-классах по изготовлению пастилы, дегустации и попробуйте самостоятельно созданный местный вкус. Откройте широкий диапазон местных вкусов в уютном магазине в Рамкални!
Дополнительную информацию о возможностях отдыха в Национальном парке Гауя можно найти по адресу www.entergauja.com