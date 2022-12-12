­Новые впечатления в зимнем царстве Национального парка „Гауя“

Великолепный покров снега в долинах рек Гауи и Аматы, на величественных крышах замков и в парке – это самый подходящий момент для лыжников получить дозу адреналина, съехав по самому длинному лыжному склону Латвии. Зимой природа Национального парка „Гауя“ погружена в спокойствие и дышит благородством, искушая отправиться на исследование первобытных сокровищ!

Катание на лыжах и сноуборде в Национальном парке „Гауя“

Зима приглашает надеть лыжи, встать на сноуборд и помчаться вниз с лыжной горки. В Национальном парке „Гауя“ холмы высотой 80 метров образуют естественные долины, сохранившие красоту ландшафта с прекрасным видом на долину реки Гауи, а верхушки череды покрытых снегом деревьев служат первозданным напоминанием о том, что мы в горах. Центр горнолыжного спорта Ozolklans в Цесисе предлагает самые длинные горнолыжные склоны в Латвии, обеспечивая 500 метров настоящего лыжного спорта и развлечений.

Лыжно-биатлонный центр Cēsis находится в живописном хвойном лесу на возвышенном рельефе с живописными тропами. Есть трасса длиной 1000 метров с искусственным снегом и трасса 2500 метров с естественным снежным покрытием, в темное время суток трассы освещаются. Лыжная трасса Сигулда-Линна широкая и предлагает 350 метров зимних развлечений. Рядом с трассой есть кафе, где вы можете пообедать в уютной обстановке. Дополнительную информацию о возможностях покататься на лыжах в Национальном парке Гауя можно найти ЗДЕСЬ!

Зимние развлечения на санках

Покатайтесь на санках в окружении зимней сказки. Конюшня Валмиермуйжа приглашает прокатиться на упряжке с санками по парку Валмиермуйжи и округе. Зимой можно посетить пивоварню Валмиермуйжа и насладиться дегустацией и атмосферой гостеприимства. „Valmiermuižas alus“ - пивоварня при поместье, где неспешно рождается живое и натуральное пиво. Пивоварня верно заботится о Латвийской культуре потребления пива, предлагая богатые и утонченные вкусы пива, чтобы пенный напиток вновь вернулся на праздничный стол, как в давние времена.