Из-за непогоды самолет, следовавший из Лондона в Таллинн, был вынужден приземлиться в Хельсинки

По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Яане Халласте, решение о посадке принимает пилот. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была очищена от снега и готова к приему самолета, но окончательное решение все равно принимал пилот с учетом безопасности полета.

„Не исключено, что пилот решит, что из-за сегодняшних погодных условий он не может приземлиться в Таллинне и приземлится в аэропорту другой страны“, - сказала Халласте. На данный момент известно, что самолет все же приземлился в Хельсинки.

Пока неясно, что будет с другими рейсами, которые сегодня должны приземлиться в Таллинне.