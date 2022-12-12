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12.12.2022, 14:11

Из-за непогоды самолет, следовавший из Лондона в Таллинн, был вынужден приземлиться в Хельсинки

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Ryanair lennuk
Ryanair lennuk
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Самолет, выполнявший прямой рейс из лондонского аэропорта Станстед, несколько минут кружил над Таллинном, после чего пилот принял решение приземляться в Хельсинки

По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Яане Халласте, решение о посадке принимает пилот. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была очищена от снега и готова к приему самолета, но окончательное решение все равно принимал пилот с учетом безопасности полета.

„Не исключено, что пилот решит, что из-за сегодняшних погодных условий он не может приземлиться в Таллинне и приземлится в аэропорту другой страны“, - сказала Халласте. На данный момент известно, что самолет все же приземлился в Хельсинки.

Пока неясно, что будет с другими рейсами, которые сегодня должны приземлиться в Таллинне.

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