Из-за непогоды самолет, следовавший из Лондона в Таллинн, был вынужден приземлиться в Хельсинки(4)
Самолет, выполнявший прямой рейс из лондонского аэропорта Станстед, несколько минут кружил над Таллинном, после чего пилот принял решение приземляться в Хельсинки
По словам специалиста по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Яане Халласте, решение о посадке принимает пилот. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была очищена от снега и готова к приему самолета, но окончательное решение все равно принимал пилот с учетом безопасности полета.
„Не исключено, что пилот решит, что из-за сегодняшних погодных условий он не может приземлиться в Таллинне и приземлится в аэропорту другой страны“, - сказала Халласте. На данный момент известно, что самолет все же приземлился в Хельсинки.
Пока неясно, что будет с другими рейсами, которые сегодня должны приземлиться в Таллинне.