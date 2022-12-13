В акции Таллиннское музейное воскресенье за год приняли участие около 60 000 человек
В марте этого года Таллинн запустил акцию бесплатного посещения городских музеев в первое воскресенье месяца, чтобы привлечь больше внимания к деятельности музеев и поспособствовать доступности культуры. Акция вызвала большой интерес горожан, на сегодняшний день в ней участвуют в общей сложности 14 музеев и выставочных площадок.
Впервые Таллиннское музейное воскресенье состоялось 6 марта этого года и на сегодняшний день прошло уже 10 раз. За это время в акции приняли участие 59 796 посетителей, что свидетельствует о ее популярности, а также о том, что горожане стремятся к культурному досугу.
По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, радует, что акция приобрела популярность. „Высокие показатели посещений, превзошедшие все ожидания, не могут не радовать, но вместе с тем обращают внимание на то, что даже невысокая цена билета для многих может являться препятствием для посещения музеев. За год проведения Музейного воскресенья мы многому научились, также порадовало и то, что число музеев-участников расширилось. Мы будем использовать полученный опыт и продолжим проведение Музейного воскресенья в будущем году“, - сказал Оя.
Самое популярное Музейное воскресенье в этом году состоялось в августе, тогда в семи музеях были установлены рекорды посещаемости. Рекордное количество посещений в некоторых музеях было также в апреле, мае и ноябре.
Самое популярное Музейное воскресенье в башне Кик-ин-де-Кёк состоялось в августе, тогда музей укреплений посетили 4174 человека. Рекорды посещений в августе отметили также в Музее Вильде (158 посетителей) и в Музее современного эстонского искусства (232 посетителя). Посетительский центр Таллиннского певческого поля был особенно популярен в апреле, когда его посетили 300 человек. Павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ в прошедшее в декабре Музейное воскресенье посетили 238 человек.
Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер сказала, что эта акция подарила положительный опыт. „Бесплатные Музейные воскресенья привлекли в музеи совершенно новых посетителей. Конечно, музей должен считаться с необходимостью сформировывать опыт этой новой группы, предложить им возможность стать понимающим посетителем музея, - сказала Нургер. – Участие в этой акции позволило музею значительно быстрее, нежели было запланировано, создать сеть волонтеров“.
Директор Таллиннского литературного центра Маарья Вайно в свою очередь отметила, что за год их музеи посетили люди, которые прежде не знали о музеях писателей или не думали приходить. „Каждое первое воскресенье месяца наши музеи стали стабильно посещать люди ровно в том количестве, которое музей может вместить, - сказала Вайно. – Для нас это стало возможностью познакомиться с новой группой посетителей, и мы рады, что их отзывы были положительными. Подтверждением этого служит и то, что почти все они побывали во всех трех музеях писателей. Также были повторные посещения“.
В первом бесплатном Музейном воскресенье участвовали все филиалы Таллиннского городского музея: Музей укреплений Кик-ин-де-Кёк, Музей городской жизни в бывшем купеческом доме, Детский музей Мийямилла, Таллиннский русский музей, первый общественный музей Таллинна в Каламая, Дом-музей Петра I, Музей фотографии в бывшей тюрьме Ратуши, музеи Таллиннского литературного центра в Кадриорге - Музей Вильде, Музей Таммсааре и Музей Мати Унта.
В течение года к акции присоединились другие музеи и галереи. В начале апреля – посетительский центр Таллиннского певческого поля, в мае – Музей современного эстонского искусства и Галерея культурного центра „Кая“, а в ноябре – павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ.
Проведение ежемесячного мероприятия продолжится в 2023 году.
В 2023 году бесплатные Музейные воскресенья состоятся 8 января, 5 февраля, 5 марта, 2 апреля, 7 мая, 4 июня, 2 июля, 6 августа, 3 сентября, 1 октября, 5 ноября и 3 декабря.
Бесплатное музейное воскресенье – инициатива города Таллинна, призванная обратить внимание на деятельность музеев и богатую культурную жизнь столицы, а также повысить ее доступность для горожан и гостей города.
Подробнее: https://www.tallinn.ee/ru/muzei