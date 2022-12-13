В акции Таллиннское музейное воскресенье за год приняли участие около 60 000 человек

Впервые Таллиннское музейное воскресенье состоялось 6 марта этого года и на сегодняшний день прошло уже 10 раз. За это время в акции приняли участие 59 796 посетителей, что свидетельствует о ее популярности, а также о том, что горожане стремятся к культурному досугу.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, радует, что акция приобрела популярность. „Высокие показатели посещений, превзошедшие все ожидания, не могут не радовать, но вместе с тем обращают внимание на то, что даже невысокая цена билета для многих может являться препятствием для посещения музеев. За год проведения Музейного воскресенья мы многому научились, также порадовало и то, что число музеев-участников расширилось. Мы будем использовать полученный опыт и продолжим проведение Музейного воскресенья в будущем году“, - сказал Оя.

Самое популярное Музейное воскресенье в этом году состоялось в августе, тогда в семи музеях были установлены рекорды посещаемости. Рекордное количество посещений в некоторых музеях было также в апреле, мае и ноябре.

Самое популярное Музейное воскресенье в башне Кик-ин-де-Кёк состоялось в августе, тогда музей укреплений посетили 4174 человека. Рекорды посещений в августе отметили также в Музее Вильде (158 посетителей) и в Музее современного эстонского искусства (232 посетителя). Посетительский центр Таллиннского певческого поля был особенно популярен в апреле, когда его посетили 300 человек. Павильон Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ в прошедшее в декабре Музейное воскресенье посетили 238 человек.

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер сказала, что эта акция подарила положительный опыт. „Бесплатные Музейные воскресенья привлекли в музеи совершенно новых посетителей. Конечно, музей должен считаться с необходимостью сформировывать опыт этой новой группы, предложить им возможность стать понимающим посетителем музея, - сказала Нургер. – Участие в этой акции позволило музею значительно быстрее, нежели было запланировано, создать сеть волонтеров“.