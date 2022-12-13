На туристической выставке Tourest особое внимание будет уделено отдыху в Эстонии

Ярмарка Tourest, которая проводится уже в 30 раз, с 1991 года предлагает посетителям удовольствия от путешествий и радость открытий, и, по словам генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, ярмарка всегда фокусируется на том, что интересует людей больше всего. На этот раз она прогнозирует повышенный интерес к возможностям отдыха внутри страны, поскольку путешествия по Эстонии стали очень популярны с начала пандемии.



„В 2021 году количество размещенных внутренних туристов достигло 1,6 миллиона, а количество проведенных ночей – 2,7 миллиона. Это означает, что предыдущий рекорд 2019 года был превышен на 5%. Можно прогнозировать, что в этом году мы также увидим хорошие результаты. Это будет особенно заметно на примере зала Puhka Eestis, который сегодня практически распродан, и экспоненты усердно готовятся к ярмарке, чтобы каждый мог найти подходящее для себя предложение“, - пояснила Халлик.



Традиционно в зале Puhka Eestis представлены все уезды Эстонии. На этот раз Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа и Южная Эстония представлены более привлекательными стендами, чем раньше.



„Большинство предприятий на ярмарке организуют на своих стендах розыгрыши, игры и прочие увлекательные мероприятия для посетителей, поэтому объединенные стенды многих регионов зала Puhka Eestis занимают больше места, чем когда-либо ранее. Помимо всегда очень популярных спа и мыз, в этом году, например, в ярмарке участвует, например, Союз кемпингов Эстонии, основной деятельностью которого является развитие караванного туризма и продвижение в Эстонии предоставляемых кемпингами услуг. Также представлен новый феномен на эстонском спа-рынке – Мяэтагузе спа для взрослых“, - сказала Халлик.



Хотя на этот раз зал Puhka Eestis будет одним из самых обширных, цель Tourest по-прежнему состоит в том, чтобы предложить людям возможности путешествий и знания о зарубежных направлениях. По словам Халлик, будут представлены любимые жителями страны направления в Южной Европе, Азии, Америке и Африке. Посетители смогут познакомиться с самыми разными местами.



„Стоит подчеркнуть, что в этом году ярмарка будет проходить с четверга по субботу. Мы откроем двери в четверг в два часа дня, а по вечерам мы будем работать дольше, чтобы у людей было время насладиться ярмарочной атмосферой и после окончания рабочего дня. Мы предлагаем радость открытий, лотереи, хорошую местную еду – все, что должно быть на настоящей семейной ярмарке“, - сказала Халлик.



Ярмарка Tourest открыта в четверг, 9 февраля, с 14:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 20:00.



Союз туристических фирм Эстонии (ETFL) является добровольным объединением действующих в сфере туризма работодателей, объединяющим 75 членов. Действительными членами союза являются эстонские туристические компании и туроператоры, а ассоциированными – транспортные компании, туристические организации, образовательные учреждения, отели, страховые компании, лица, предлагающие услуги, связанные со сферой туризма, а также зарубежные туристические организации. ETFL является членом ECTAA – организации, объединяющей туристические предприятия со всей Европы.