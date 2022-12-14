ФОТО | Первая поездка на поезде из Вильнюса в Варшаву: что ждет, какие неудобства и к чему надо готовиться

О том, что с 11 декабря появится ежедневный поезд из Вильнюса в Варшаву и Краков, компания LTG Link сообщила две недели назад, и сразу начался ажиотаж. И неважно, что ехать надо было с пересадкой - все хотели ехать в Польшу!

Не пугала и долгая дорога - 9 часов до Варшавы и почти 12 до Кракова. На некоторые дни билеты уже проданы полностью. Журналист литовского DELFI Ориус Гасановас смог купить билет на первый поезд, который вышел из Вильнюса 11 декабря. Ему слово:

„Удивила цена - 25 евро на человека, может ли такое быть? Может, это ошибка или акция на первый рейс? Но нет, цена официальная. Интересно, что билет на поезд Вильнюс-Клайпеда (расстояние в два раза меньше, чем до Варшавы) стоит 22,50 евро на человека в одну сторону, а в первом классе – 32,10 евро. В поезде, который едет в Польшу, по крайней мере пока, первого класса нет.

Интересно, что при покупке билетов в системе LTG Link не надо указывать имя и фамилию. Билеты и инструкцию прислали на электронную почту. В инструкции сказано, что на литовской территории достаточно показать билет в смартфоне, а вот на польской стороне нужен распечатанный на листе А4 билет.

В инструкции есть предупреждение, касающееся еды и напитков - их можно купить только на территории Литвы и на небольшом отрезке пути Шепепово-Варшава в Польше“.

Гасановаса заинтересовал вопрос, что значит „ручная кладь“, которую можно везти с собой бесплатно? Чтобы проверить, журналист взял с собой большой чемодан.

Поездка на территории Литвы

11 декабря, поезд вышел из Вильнюса в 12:10. Посадка на поезд проходила так же, как и на других маршрутах (внутренних), никто не проверял ни билеты, ни багаж. Заходишь, садишься. Но надо помнить, что нужен документ - паспорт или идентификационная карта. В Литве вам о документах никто не напомнит, но они потребуются в другой стране: всегда есть вероятность, что у вас проверят документы. Если их не будет - придется вернуться назад.