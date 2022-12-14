14.12.2022, 08:37
В Лапландии запустили бесплатное оленье такси
ФОТО: Photo by Kentaro Komada on Unsplash
В финской Лапландии теперь можно заказать бесплатное оленье такси. Поездки доступны в порядке очереди до 18 декабря.
На такси можно проехать по специальному двухчасовому туристическому маршруту. Упряжка отправляется из курорта Апукка в Рованиеми, столице Лапландии, пишет Europulse.
Заказ можно сделать через сервис Uber Sleigh.
Таким образом в Лапландию хотят вернуть туристов, число которых значительно снизилось после пандемии Covid-19. Ожидается, что в этом году число семей, которые приедут в регион, увеличится на 46%.