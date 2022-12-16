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16.12.2022, 07:00

ЭКСКЛЮЗИВ | Пилот об экстремальных ситуациях: сначала я спасу себя - только так я смогу спасти пассажиров

 
Взлетно-посадочная полоса Таллиннского аэропорта
Взлетно-посадочная полоса Таллиннского аэропорта
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

"Во время экстремальной погоды адреналин подскакивает, но мы никогда не боимся“, — заявил эстонский пилот авиакомпании Xfly Кристо Килги.

Снежный шторм "Биргит", бушевавший в понедельник над Эстонией и странами Балтии, серьезно нарушил авиасообщение. Несколько самолетов, которые изначально должны были приземлиться в Таллинне, были перенаправлены в ближайший аэропорт - в Хельсинки, другим же пришлось кружить над эстонской столицей, чтобы поймать подходящий момент для посадки. О чем думает пилот, когда приходится снижаться в экстремальных условиях, и почему самолеты перед посадкой иногда очень долго кружат над аэропортом?

Кристо Килги - опытный пилот, "летает“ он уже более шестнадцати лет. Сегодня он работает пилотом-инструктором в крупной компании Xfly, которая является брендом Regional Jet OÜ. Компания на 100% принадлежит эстонской государственной компании Nordic Aviation Group AS.

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