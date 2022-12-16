ЭКСКЛЮЗИВ | Пилот об экстремальных ситуациях: сначала я спасу себя - только так я смогу спасти пассажиров

Снежный шторм "Биргит", бушевавший в понедельник над Эстонией и странами Балтии, серьезно нарушил авиасообщение. Несколько самолетов, которые изначально должны были приземлиться в Таллинне, были перенаправлены в ближайший аэропорт - в Хельсинки, другим же пришлось кружить над эстонской столицей, чтобы поймать подходящий момент для посадки. О чем думает пилот, когда приходится снижаться в экстремальных условиях, и почему самолеты перед посадкой иногда очень долго кружат над аэропортом?