"Лес памяти“: в Польше открыли эко-кладбище

Площадь кладбища – всего 180 квадратных метров. Отдельные места для захоронения на нем не предоставляются. Это позволяет проводить церемонии прощания более нетрадиционным и экологически чистым способом, возвращая останки в объятия природы, сообщает Europulse.

Вместо надгробий у входа на огороженный участок установлены два каменных валуна. На них по специальному заказу можно заказать отметку с именем усопшего. Если родственники дли друзья захотят все же оставить цветы или свечи, они смогут сделать это у этих декоративных камней.

По словам основателей кладбища, такой подход даст возможность людям поразмышлять о своей жизни и вспомнить ушедших среди естественного шелеста деревьев.

Первое в мире эко-кладбище появилось в Бельгии в 2021 году.