Каунас прощается с титулом культурной столицы кампанией "2022 поцелуя"
Каунас прощается с титулом культурной столицы и передает его трем другим европейским городам в рамках уникальной кампании „Поцелуи 2022“. Проект фотографа Ремиса Шчербаускаса позволит команде "Каунас2022“ символически попрощаться с "Поцелуями 2022“, посвященными всем мечтателям и исполнителям, участникам и художникам, которые помогли сделать мечту о культурной столице реальностью.
С 2019 года автор идеи, фотограф Ремис Щербаускас, стремится запечатлеть участников и посетителей мероприятий ECOC, членов сообщества, художников, жителей и гостей Каунаса, волонтеров, команду, которая помогла воплотить проект в жизнь, и тех, кого часто не замечают. Каждый из этих людей сыграл свою роль в поднятии культуры города на новый уровень.
Конечный результат многих фотосессий - „Каунас 2022 целует 2022“. Фотограф объяснил, что сделать эти снимки было далеко не просто, поскольку фотографируемым часто приходилось искать скрытые камеры или уговаривать их принять участие.
„Поцелуй - это символ близости, безопасности, доверия, чувства, которым трудно поделиться в любое время. Поэтому я восхищаюсь смелостью людей, которые принимают участие и дарят другим прекрасные эмоции. Я желаю, чтобы в будущем Каунас нашел в себе силы для внедрения новых идей и участия в международных проектах“, - сказал художник.
Новую кампанию „Каунас 2022“ можно увидеть не только в городах Литвы, но и на рекламных щитах, автобусных остановках и экранах компьютеров в Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Израиле, Швеции, Финляндии и Великобритании.
2022 Поцелуи сообществам, посетителям и художникам
Ремис Шчербаускас привлек к участию не только посетителей, но и художников, творцов, представителей сообщества, участников, команду „Каунас 2022“ и волонтеров мероприятия. Генеральный директор „Каунас 2022“ Виргиния Виткене сказала, что ее поцелуи передаются жителям города и района Каунаса.
„Именно эти люди приняли инициативы с открытым сердцем. Некоторые из них поначалу могут показаться странными - обычно концерты проходят в залах, а здесь они проходят и на открытом воздухе, и в лесу..... Что ж, культура переходит все пороги. С поцелуями я хотел бы передать пожелание всем: титул культурной столицы переходит в другое место, но давайте не забывать то, что мы создали, давайте не забывать культивировать то, что мы культивировали, давайте сделаем это устойчивым, и пусть добро продолжает идти от сердца к сердцу“.
Ритис Земкаускас, создатель трилогии „Каунас 2022“, посвящает свой поцелуй всем волонтерам: „Они надолго запомнят события в столице, а город запомнит их навсегда!“.
Ана Кочегарова-Май, руководитель программы „Каунас 2022“, передает свои пожелания будущим городам культурной столицы Европы: „Это пожелание Тимишоаре, Веспрему, Элефсине, братскому Тарту, Хемницу и другим городам, которые готовятся к титульному году. Среди них должен появиться и появится украинский город“.
Дайва Прайс, куратор программы „Офис памяти“, считает, что ценность проекта „Культурная столица Европы“ заключается не в мероприятиях, фестивалях или даже произведениях искусства, а в человеческих связях, которые были установлены на протяжении всего проекта. Прайс заявил: „Я благодарен судьбе за то, что являюсь частью этого путешествия, и посылаю свой поцелуй благодарности всем тем, кого я встретил на своем пути“.
Всю коллекцию поцелуев можно найти здесь.