Каунас прощается с титулом культурной столицы кампанией "2022 поцелуя"

С 2019 года автор идеи, фотограф Ремис Щербаускас, стремится запечатлеть участников и посетителей мероприятий ECOC, членов сообщества, художников, жителей и гостей Каунаса, волонтеров, команду, которая помогла воплотить проект в жизнь, и тех, кого часто не замечают. Каждый из этих людей сыграл свою роль в поднятии культуры города на новый уровень.

Конечный результат многих фотосессий - „Каунас 2022 целует 2022“. Фотограф объяснил, что сделать эти снимки было далеко не просто, поскольку фотографируемым часто приходилось искать скрытые камеры или уговаривать их принять участие.

„Поцелуй - это символ близости, безопасности, доверия, чувства, которым трудно поделиться в любое время. Поэтому я восхищаюсь смелостью людей, которые принимают участие и дарят другим прекрасные эмоции. Я желаю, чтобы в будущем Каунас нашел в себе силы для внедрения новых идей и участия в международных проектах“, - сказал художник.

Новую кампанию „Каунас 2022“ можно увидеть не только в городах Литвы, но и на рекламных щитах, автобусных остановках и экранах компьютеров в Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Израиле, Швеции, Финляндии и Великобритании.

2022 Поцелуи сообществам, посетителям и художникам

Ремис Шчербаускас привлек к участию не только посетителей, но и художников, творцов, представителей сообщества, участников, команду „Каунас 2022“ и волонтеров мероприятия. Генеральный директор „Каунас 2022“ Виргиния Виткене сказала, что ее поцелуи передаются жителям города и района Каунаса.