16.12.2022, 10:51
ФОТО | В Берлине лопнул гигантский аквариум, в котором жили полторы тысячи рыб
ФОТО: Scanpix
Сегодня рано утром огромный аквариум AquaDom, расположенный во внутреннем дворе гостиницы Radisson на Карл-Либкнехт-штрассе, полностью разрушился, в результате чего наружу вытекло около 1 тысячи кубометров (1 миллион литров) воды.
Из аквариума вылилось около миллиона литров воды, двое сотрудников отеля пострадали. Из атриума отеля вода вытекла на улицу, в результате чего движение по Карл-Либкнехт-штрассе было закрыто.
Аквариум с пресной и морской водой был открыт в берлинском отеле в 2004 году. Огромный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.
Почему аквариум лопнул — пока неясно.