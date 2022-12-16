ФОТО | В Берлине лопнул гигантский аквариум, в котором жили полторы тысячи рыб

Из аквариума вылилось около миллиона литров воды, двое сотрудников отеля пострадали. Из атриума отеля вода вытекла на улицу, в результате чего движение по Карл-Либкнехт-штрассе было закрыто.

Аквариум с пресной и морской водой был открыт в берлинском отеле в 2004 году. Огромный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.