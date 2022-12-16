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16.12.2022, 10:51

ФОТО | В Берлине лопнул гигантский аквариум, в котором жили полторы тысячи рыб

 
ФОТО: Scanpix

Сегодня рано утром огромный аквариум AquaDom, расположенный во внутреннем дворе гостиницы Radisson на Карл-Либкнехт-штрассе, полностью разрушился, в результате чего наружу вытекло около 1 тысячи кубометров (1 миллион литров) воды.

Из аквариума вылилось около миллиона литров воды, двое сотрудников отеля пострадали. Из атриума отеля вода вытекла на улицу, в результате чего движение по Карл-Либкнехт-штрассе было закрыто.

Аквариум с пресной и морской водой был открыт в берлинском отеле в 2004 году. Огромный стеклянный цилиндр возвышался на шесть этажей в атриуме здания.

Почему аквариум лопнул — пока неясно.

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