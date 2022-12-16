ВИДЕО | Дух захватывает! Фестиваль "Волшебная страна света" с высоты птичьего полета

Десятки ансамблей световых скульптур изображают персонажей и обстановку из знаменитой сказки „Алиса в Стране чудес“, а также другие фантастические растения, животных, птиц и здания.

Скульптуры, украшенные сотнями тысяч лампочек и покрытые шелком, достигают восьми метров в высоту.

Фестиваль света работает до 15 января и открыт каждую пятницу, субботу и воскресенье с 17:30 до 22:00. В рамках фестиваля также проходит лазерное шоу (в 18:30, 19:30 и 20:30).

Больше информации на страничке мероприятия: www.valgusfestival.eu