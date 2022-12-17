Амстердам запустил кампанию против секс- и наркотуризма

По мнению властей, либеральные законы Амстердама относительно наркотиков, алкоголя и секса создали ему репутацию „места, где все допустимо“, а иностранные гости, пользуясь таким имиджем города, создают для него новые проблемы. „Амстердам – это город мира, но чтобы он оставался пригодным для жизни, нам нужно прибегать к ограничениям“, – отметили по этому поводу в мэрии, сообщает портал 34travel.me.

Амстердам ежегодно принимает более 20 миллионов иностранных гостей. С помощью недавней кампании власти Амстердама пытаются сократить количество путешественников и препятствовать некоторым видам туризма: авторы кампании подчеркивают, что секс-туристам, посетителям, которые едут в город за каннабисом или чтобы устроить сумасшедший мальчишник, в Амстердаме не рады. В то же время Амстердам продолжает радушно приветствовать других посетителей – тех, кто „вносит положительный вклад в развитие города“.

Ранее в Амстердаме обсуждали закрытие кофешопов, чтобы держать под контролем местный рынок легких наркотиков. В мэрии также заявляли, что согласно исследованию, проведенному правительством Нидерландов, 58 % иностранных путешественников приезжали в Амстердам с целью употребления наркотиков.