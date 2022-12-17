Не пропустите! Завтра в Пыхья-Таллинне состоится последний в этом году Рождественский городок

„Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Штромке открыт каждый вечер Адвента, и 18 декабря с 15 часов отмечаем четвертый Адвент. Гостей ждут детские игры, можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке, а порадовать детей зайдет Дед Мороз“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.