17.12.2022, 20:40
Не пропустите! Завтра в Пыхья-Таллинне состоится последний в этом году Рождественский городок
ФОТО: | Delfi Meedia
В это воскресенье, 18 декабря в прибрежном парке на Штромке состоится последний в этом году Пыхья-Таллиннский Рождественский городок, на котором отметят четвертый Адвент.
„Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Штромке открыт каждый вечер Адвента, и 18 декабря с 15 часов отмечаем четвертый Адвент. Гостей ждут детские игры, можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке, а порадовать детей зайдет Дед Мороз“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
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