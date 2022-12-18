Интересный пост в инстаграме стал для айтишника из Эстонии путевкой в полярную экспедицию(1)
Для участия в экспедиции Fjällräven Polar в этом году поступило рекордное количество заявок. Желание принять участие в экспедиции на собачьих упряжках выразили более 14 000 человек со всего мира, при этом улыбнуться удача могла только 20 из них. У нашей маленькой страны есть повод порадоваться – одним из участников экспедиции удалось стать 35-летнему Керту Кивасте из Пярну. Теперь его ждет приключение продолжительностью 6 дней и протяженностью 300 километров за полярным кругом.
Керт Кивасте, занятый в сфере информационных технологий и стартапов, в этом году решил взять отпуск длиной полгода, и сейчас путешествует по США и Латинской Америке. По словам Керта, разменявшего четвертый десяток, за жизнь он реже бывал в походах, чем мог бы, а экспедиции на собачьей упряжке в его послужном списке еще нет, хоть хаски и маламуты – его любимые породы собак.
„Слишком длинные дни за компьютером в какой-то момент привели к ситуации, когда мне было необходимо выбраться из-за экрана, начать чаще бывать на природе и качественно проводить время с живыми людьми. По этой же причине сейчас я путешествую и поэтому же я хотел отправиться в полярную экспедицию“, – сказал Керт.
Обосновать, почему они подходят для участия в экспедиции, участники должны были участием в трех вызовах в социальных сетях. Кандидаты также должны были рассказать, что они регулярно предпринимают для сохранения окружающей среды и природы. Для одного из челленджей Кивасте опубликовал в Instagram изображение черного квадрата, назвав его самым зеленым постом в социальных сетях, чем привлек внимание жюри, состоящего из экспертов по активному туризму.
По словам самого Керта, идея поста пришла к нему в ноябре, когда случился обвал мирового рынка криптовалют. „Как человек из сферы информационных технологий, я всегда скептически относился к крипте. На мой взгляд, это такой Дикий Запад, где нет никаких правил. Поскольку на добычу криптовалюты тратится безумное количество электроэнергии, то на криптовалютном рынке, по сути, продают нагретый воздух, что оказывает влияние и на окружающую среду, – пояснил он. – Я развил эту мысль – несмотря на то, что у технологии много плюсов, все, чем мы каждый день не задумываясь занимаемся в интернете, и все, что мы там публикуем, оказывает влияние на то, что нас окружает“.
С точки зрения объема данных сохранение и отправка черного квадрата требует меньше ресурсов – статичное изображение меньше видео, текст занимает меньше места, чем звук, а для отображения черного цвета процессор, динамики и экран устройства работают минимально, то есть потребляют минимум энергии. „Кроме всего прочего, черный квадрат – не самый интересный контент, поэтому алгоритмы Instagram реже выдают такой пост в рекомендациях и, как следствие, его видит меньше людей“, – добавил он.
Керт стал пятым эстонцем, попавшим в популярную экспедицию Fjällräven Polar. Первой эстонкой, принявшей участие в полярной экспедиции, стала в 2014 году Катрина Шмиклер, в 2016 году удача улыбнулась фотографу-натуралисту Хансу Маркусу Антсону, в 2017 году в приключение отправилась Кеттер Мишель, а в 2019 году участницей от Эстонии стала Майу Люнекунд, которая сейчас руководит походами на собачьих упряжках в Швеции. По словам участников, полярная экспедиция помогла в хорошем смысле слова перевернуть их жизнь с ног на голову.
Экспедиция Fjällräven Polar 2023 пройдет с 30 марта по 5 апреля. Команда Polari состоит из 20 человек и 180 аляскинских хаски. Начальная точка маршрута – берег озера Пойккиярви в Северной Швеции. Маршрут будет пролегать по территории крупнейшей вечной мерзлоты в Европе и закончится в Северной Норвегии, в долине Сигналдален. В течение шести дней участники должны будут преодолеть на санных упряжках 300 километров пути, кормить своих ездовых собак и заботиться об их здоровье, постоянно адаптироваться к меняющимся погодным условиям, которые могут быть тяжелыми и беспощадными. Дополнительная информация: experience.fjallraven.com.