Интересный пост в инстаграме стал для айтишника из Эстонии путевкой в полярную экспедицию

Керт Кивасте, занятый в сфере информационных технологий и стартапов, в этом году решил взять отпуск длиной полгода, и сейчас путешествует по США и Латинской Америке. По словам Керта, разменявшего четвертый десяток, за жизнь он реже бывал в походах, чем мог бы, а экспедиции на собачьей упряжке в его послужном списке еще нет, хоть хаски и маламуты – его любимые породы собак.



„Слишком длинные дни за компьютером в какой-то момент привели к ситуации, когда мне было необходимо выбраться из-за экрана, начать чаще бывать на природе и качественно проводить время с живыми людьми. По этой же причине сейчас я путешествую и поэтому же я хотел отправиться в полярную экспедицию“, – сказал Керт.





Обосновать, почему они подходят для участия в экспедиции, участники должны были участием в трех вызовах в социальных сетях. Кандидаты также должны были рассказать, что они регулярно предпринимают для сохранения окружающей среды и природы. Для одного из челленджей Кивасте опубликовал в Instagram изображение черного квадрата, назвав его самым зеленым постом в социальных сетях, чем привлек внимание жюри, состоящего из экспертов по активному туризму.



По словам самого Керта, идея поста пришла к нему в ноябре, когда случился обвал мирового рынка криптовалют. „Как человек из сферы информационных технологий, я всегда скептически относился к крипте. На мой взгляд, это такой Дикий Запад, где нет никаких правил. Поскольку на добычу криптовалюты тратится безумное количество электроэнергии, то на криптовалютном рынке, по сути, продают нагретый воздух, что оказывает влияние и на окружающую среду, – пояснил он. – Я развил эту мысль – несмотря на то, что у технологии много плюсов, все, чем мы каждый день не задумываясь занимаемся в интернете, и все, что мы там публикуем, оказывает влияние на то, что нас окружает“.