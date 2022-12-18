Таллинн значительно продвинулся в рейтинге направлений для осознанных путешествий

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, осознанность в туристическом секторе приобретает все большее значение. „Все чаще туристы при выборе направления поездки обращают внимание на то, какой след может оставить за собой их путешествие. Это понимают и предприниматели, работающие в сфере туризма, которые становятся внимательнее к тому, чтобы туризм не наносил вреда и оказывал положительное влияние на местное общество. Значительное повышение положения в рейтинге стало результатом общей работы города и туристического сектора. Мы непременно продолжим работу, чтобы в следующем году столь же значительно продвинуться в рейтинге и таким образом обеспечить привлекательность Таллинна в качестве туристического направления“.