Таллинн значительно продвинулся в рейтинге направлений для осознанных путешествий(3)
В прошлом месяце ведущая мировая программа, дающая оценку туристических направлений для осознанных путешествий, Global Destination Sustainability Index’i (GDSI) опубликовала рейтинг, в котором Таллинн поднялся на 11 позиций выше и достиг 52 строчки.
По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, осознанность в туристическом секторе приобретает все большее значение. „Все чаще туристы при выборе направления поездки обращают внимание на то, какой след может оставить за собой их путешествие. Это понимают и предприниматели, работающие в сфере туризма, которые становятся внимательнее к тому, чтобы туризм не наносил вреда и оказывал положительное влияние на местное общество. Значительное повышение положения в рейтинге стало результатом общей работы города и туристического сектора. Мы непременно продолжим работу, чтобы в следующем году столь же значительно продвинуться в рейтинге и таким образом обеспечить привлекательность Таллинна в качестве туристического направления“.
Программа рейтинга GDSI оценивает соответствие городов принципам осознанного туризма согласно 69 международным критериям. Наибольшее внимание уделялось таким аспектам как экология, экономика и социальная сфера. Среди прочего оценивались экология и озеленение городов, использование зеленой энергии, качество воды и воздуха, доступность общественного транспорта, благополучие горожан, экологичность туризма, управление городом и развитие социальных норм.
„Конкуренция была высока, в этом году к программе присоединилось рекордное число участников – целых 15 новых туристических направлений, - прокомментировала результаты руководитель проектов развития туризма Visit Tallinn Хеле Лыхмус. – Гораздо большее значение приобрел вклад организаций, занимающихся развитием туризма, в управление сектором и его развитие. Поэтому мы призываем предпринимателей из сферы туризма активнее участвовать в получении сертификатов экологичности, в кампаниях по правильному обращению с отходами и по популяризации местной кухни, а также взять на вооружение принципы экологичной организации конференций“.
В 2022 году в верхнюю пятерку рейтинга вошли Гётеборг (Швеция), Берген (Норвегия), Копенгаген (Дания), Ольборг (Дания) и Бордо (Франция).