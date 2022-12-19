Туристы из Британии обогнули земной шар на велосипеде-тандеме

Британская пара совершила кругосветное путешествие на велосипеде-тандеме. Поездка претендует на новый мировой рекорд, пишет "Моя Планета".

Лаура Мэсси-Пью и Стиви Мэсси проехали около 29 000 км, их путь пролегал через 21 страну. Пара вдохновилась идеей невероятного путешествия после того, как узнала о британках Кэт Диксон и Раз Марсден, которые совершили тандем-кругосветку за 263 дня. При этом в Книге рекордов Гиннесса нет действующего рекордсмена в категории кругосветного путешествия на смешанном тандеме, поэтому семейство Мэсси подало заявку на рекорд.

Символично, что Лаура и Стиви катались на велосипеде-тандеме на своем первом свидании. В путешествии им пришлось наслаждаться обществом друг друга чуть дольше — они были в пути 180 дней. 1 декабря пара вернулась в Берлин, откуда и начала поездку.

Путешествие проходило не так идеально, как хотелось бы Стиви и Лауре. Например, в Малайзии их сбил мотоцикл, который ехал слишком быстро. К счастью, пара отделалась царапинами и ушибами ребер. „Мы были очень близки к завершению всей поездки. Нам очень повезло — мы совершили „мягкую посадку“. Но могло быть и намного хуже“, — вспоминает Лаура.