ФОТО | В Риге открылась самая большая в странах Балтии тропа рождественских огней

„В этом году мы приглашаем всех рижан и гостей города насладиться Рождеством, как в детстве. Сердечное праздничное настроение года в столице создают не только сверкающие праздничные украшения и иллюстрации художницы Анны Вайваре, которые можно увидеть в городском пространстве, но и праздничные мероприятия в центре города и его районах. С сегодняшнего дня все это дополнит самая масштабная в Латвии тропа рождественских огней, где со страниц латышских сказок и других произведений искусства „сошли“ яркие и выразительные персонажи“, — говорит мэр Риги Мартиньш Стакис.

Главный объект тропы Рождественской тропы света — 11-метровый Полумесяц

Партнер Рижской думы — компания First Service которая более широко известна благодаря бренду рождественского дизайна December Design.

„Это самая большая световая тропа в Латвии, на которой одновременно расположено так много световых элементов и объектов. На кронах деревьев на территории тропы размещены и специально заказаны более 600 светодиодных световых украшений и гирлянд. Благодаря специально разработанным полированным стеклам каждый из более чем 45 000 диодов потребляет меньше энергии, чем классическая цепочка светодиодных ламп“, — пояснил Кристапс Штобис, представитель SIA First Service.



Общая площадь Рождественской тропы огней — 42 гектара. Территория разделена на три этапа: в Оперном парке проходит Тропа звездного света, в парке Бастионной горки посетители могут прогуляться по тропе Северной Девичьей горы, а в парке Кронвалда на тропе, посвященной латышской народной сказке Vecīša cimdiņš.



Сотни звезд украшают деревья парка у Оперы от улицы Кр. Барона до площади Бривибас. Напротив здания Латвийской Национальной оперы и балета установлена ​​трехметровая интерактивная звезда. По другую сторону моста Оперной площади находится главный объект Рождественской световой тропы — 11-метровая Луна, которая радует зрителей не только своими грандиозными размерами и сверкающими гирляндами огней, но и Рождественскими сказками и мелодиями. Рядом с этим объектом сооружена