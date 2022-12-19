В Чехии запустят поезд с панорамными окнами

В следующем году Чешские железные дороги получат от Швейцарской федеральной железной дороги SBB панорамный вагон с панорамными окнами, сообщает портал 420on.cz.

Поезд с панорамным вагоном будет ходить по живописному региону Моравии. Остановки предусмотрены в старинных городках: Бржецлаве, Годонине, Старом-месте-у-Угерске-Градиште, Отроковицах, Пршерове, Границе-на-Мораве, дважды в Остраве (Свинов и Главный вокзал) и в Богумине.

Пассажиры, желающие сесть в вагон с панорамным видом, должны будут купить билет первого класса без дополнительной оплаты или бронирования. „SBB изначально купила их для привлекательных путешествий по Швейцарии или долине Рейна из Швейцарии в Северную Европу. Можно было добраться с пересадками в Ниццу или Вену, с 2016 года вагоны направляются в австрийский Грац“, — добавляет Кубат.

Панорамный вагон Швейцарских железных дорог появится в Чехии уже не в первый раз. В прошлом году его можно было увидеть в рамках мероприятия Connecting Europe Express, которое продвигало более устойчивые и экологически безопасные путешествия на поезде.