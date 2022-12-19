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19.12.2022, 18:10

Вчера паром Tallink столкнулся с причалом в порту Стокгольма. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро

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ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Вчера из-за технических неполадок паром Baltic Queen столкнулся с причалом в порту Стокгольма, пишет Reisijuht.

В результате отключения электроэнергии судно ударилось о причал в порту Стокгольма во время швартовки.

По словам руководителя по коммуникациям Tallink Катри Линк, отключение электроэнергии произошло из-за отказа механизма регулировки нагрузки одной из вспомогательных машин. "Благодаря быстрым действиям команды ошибка была устранена, а сбой был недолгим“, — добавила она.

Tallink пока не может дать точную оценку повреждений судна. Если еще вчера сообщалось, что в результате быстрых и профессиональных действий экипажа, ни судно, ни причал не получили серьезных повреждений, то уже сегодня Катри Линк отметила, что ущерб всё же причинен. "Величина исчисляется десятками тысяч евро“, — отметила она.

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал.

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