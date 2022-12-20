Хорошие новости! Скоро при досмотре в аэропортах не нужно будет выкладывать ноутбук из сумки

Изменение станет возможным благодаря внедрению новых трансиллюминационных устройств, которые аналогичны компьютерным томографам, применяемым в больницах. Устройство позволит сотрудникам службы безопасности смотреть содержимое сумки в виде 3D-изображения - на экране всю сумку можно будет изучить до малейших деталей и повернуть в любом направлении, чтобы убедиться, что там нет ничего опасного.

„Частично новые устройства способны сами анализировать содержимое чемодана“, — сказал руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта Тарви Пихлакас.

На данный момент в ручной клади можно провозить жидкости объемом не более 100 мл. Это ограничение также планируется отменить в ближайшем будущем. По словам Тарви Пихлакаса, через два года отмена лимита на объем жидкостей будет вполне реальной, так как технологии постоянно развиваются.

Новые приборы проверки багажа уже поступили в аэропорт Хельсинки и некоторые британские аэропорты. Отмечается также, что в результате установки новых устройств время прохождения досмотра, с большой вероятностью, сократится. „Благодаря новой технологии наши возможности могут увеличиться на 30 процентов“, — добавил руководитель службы безопасности полетов Таллиннского аэропорта.