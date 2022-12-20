Пассажир самолета изобразил предложение руки и сердца, чтобы получить бесплатное шампанское

На видео стюардесса держит поднос с двумя бокалами шампанского и розой, в то время как Ромеро рассказывает вымышленную историю их любви, а предполагаемая невеста хихикает. „Каждый момент с нашей встречи был исполнен волшебства, ты красивейшая женщина, и я хочу провести с тобой остаток жизни. Элиза, ты выйдешь за меня?“ — произносит молодой человек, целует руку девушки и заключает ее в объятия.

Поздравляя мнимых влюбленных, бортпроводники спели им под укулеле песню Эда Ширана, а некоторые даже расплакались, пишет портал "Тонкости Туризма".

Ролик посмотрели около 19 млн человек, и не все из них одобрили такой способ получить шампанское: „Я хохочу, но в то же время думаю, что это неправильно“, „Самая хитроумная афера, которую я увидел за день, но, ребят, они ведь даже спели вам небольшую песню“.