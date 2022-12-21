В праздничные дни Lux Express задействует дополнительные автобусы
В дни рождественских и новогодних праздников Lux Express планирует до двадцати дополнительных рейсов, чтобы в самое популярное время отправления организовать обслуживание несколькими автобусами. Кроме того, в расписании запланировано множество изменений, чтобы предлагать дополнительные отправления именно в дни повышенного спроса. Таким образом, некоторые запланированные на 25 декабря рейсы состоятся 26 декабря.
Глава эстонского подразделения Lux Express Ингмар Роос сказал, что около двадцати дополнительных рейсов предусмотрено, в частности, на линиях Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну, поскольку, согласно статистике прошлых лет, на этих маршрутах в праздничные дни наблюдается наибольший рост спроса. „Для обслуживания дополнительных рейсов в дополнение к нашему регулярному автобусному парку мы планируем задействовать автобусы нашего партнера Lux Charter, направляя в самое популярное время на маршруты с самым высоким спросом по нескольку автобусов. Мы задействуем всю технику, которую можем направить на линии, чтобы доставлять к месту назначения пассажиров в Эстонии в праздничные дни“, - добавил он. Роос подчеркнул, что на праздники билеты на автобус нужно покупать заранее, но добавил, что если билеты на маршрутах Таллинн-Пярну или Таллинн-Тарту уже закончились, нужно следить за информацией о дополнительных автобусах на сайте luxexpress.eu.
В таблице ниже приведены изменения праздничного периода. Все не указанные в таблице рейсы проходят по обычному графику.
NB! В этой таблице не отражены возможные дополнительные рейсы, для которых обычное время отправления согласно расписанию обслуживают два автобуса – информация о них появляется в текущем порядке на сайте luxexpress.eu в системе Tpilet.