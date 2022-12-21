В праздничные дни Lux Express задействует дополнительные автобусы

Глава эстонского подразделения Lux Express Ингмар Роос сказал, что около двадцати дополнительных рейсов предусмотрено, в частности, на линиях Таллинн-Тарту и Таллинн-Пярну, поскольку, согласно статистике прошлых лет, на этих маршрутах в праздничные дни наблюдается наибольший рост спроса. „Для обслуживания дополнительных рейсов в дополнение к нашему регулярному автобусному парку мы планируем задействовать автобусы нашего партнера Lux Charter, направляя в самое популярное время на маршруты с самым высоким спросом по нескольку автобусов. Мы задействуем всю технику, которую можем направить на линии, чтобы доставлять к месту назначения пассажиров в Эстонии в праздничные дни“, - добавил он. Роос подчеркнул, что на праздники билеты на автобус нужно покупать заранее, но добавил, что если билеты на маршрутах Таллинн-Пярну или Таллинн-Тарту уже закончились, нужно следить за информацией о дополнительных автобусах на сайте luxexpress.eu.