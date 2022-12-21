Туристические налоги: все страны, в которых вам придется заплатить за въезд в 2023 году

Губернатор Управления по туризму Таиланда сообщил агентству Reuters, что часть сбора будет „использована для заботы о туристах“, поскольку были случаи, когда их не покрывала медицинская страховка. Это также поможет финансировать дальнейшее развитие туристических достопримечательностей, таких как Большой дворец в Бангкоке.

Сообщается, что Таиланд вводит туристический сбор в размере 300 бат (8 евро) в конце этого года.

Власти заявляют, что сбор пойдет на устойчивое развитие туристического сектора региона. Вырученные средства также будут использованы для обеспечения более доступным жильем местных жителей в горячих туристических точках.

Валенсия уже объявила о том, что введет туристический налог для путешественников, проживающих во всех типах жилья в регионе, включая отели, хостелы, апартаменты и кемпинги. Он вступит в силу в конце 2023 или начале 2024 года. Посетителям придется платить от 50 центов до 2 евро за ночь в зависимости от выбранного ими жилья на срок до семи ночей.

К счастью, нам, как жителям Латвии с этим налогом столкнуться не придется, но зато мы будем вынуждены платить его во многих других местах. И вот в каких конкретно:

Доходы от пошлины город будет использовать для реализации проектов, поддерживающих туризм или развитие туристической инфраструктуры и способствующих международной узнаваемости Риги.

Но во многих местах уже есть туристические налоги , и, если вы путешествовали за границу, вы наверняка с этим уже сталкивались. Возможно, вы этого не замечали, так как чаще всего налоги включаются в авиабилеты или проживание в отеле. Кстати, Рига также вводит туристический налог в будущем году. Он составит один евро за каждую ночь пребывания гостя, но не более десяти евро, если гость остается в столице дольше.

В результате часть стран решили ввести в 2022 году „туристический налог“, а другие планируют это сделать в году грядущем.

Система будет регистрировать человека каждый раз при пересечении границы, определяя биометрические данные (отпечатки пальцев и изображение лица), фиксируя время и место прохождения контроля. Таким образом, будут эффективнее выявляться разнообразные угрозы – в том числе, терроризма и биологические, случаи мошенничества, применение поддельных документов и т.д.

EES представляет собой автоматизированную систему регистрации граждан государств, не входящих в ЕС, которые прибывают с краткосрочными визитами. Регистрировать в ней будут как въезжающих по краткосрочной визе, так и тех, у кого есть право безвизового въезда.

Европа меняет правила съезда и выезда. На внешних границах Шенгенской зоны в следующем году заработает система контроля за въездом и выездом граждан третьих стран — The Entry/Exit System (“система въезда/выезда“, EES). Ей будет сопутствовать European Travel Information and Authorisation System (Европейская система информации и авторизации для путешествий, ETIAS).

Первоначально налог, утвержденный парламентом Турции в 2019 году, планировали ввести с апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса отложили. По оценке министерства культуры и туризма Турции, по итогам 2022 года страну посетят 51,5 миллиона туристов, что даст доход в размере 46 миллиардов долларов. В 2023 году Турция ожидает, что в страну приедут 60 миллионов туристов.

Сбор распространяется на все частные гостиницы, мотели, курортные поселки, пансионаты, апарт-отели, гостевые дома и кемпинги. Налог станут взимать сами гостиницы, которые добавят его в стоимость. Налог начнет действовать уже с 1 января, а его ставка составит 2%.

Итальянская газета La Stampa сообщила в августе, что было предложено несколько мер для контроля за количеством туристов, таких как, например, система онлайн-бронирования. Но должны быть предприняты и дополнительные усилия, чтобы ограничить их количество, включая плату за въезд в город. Предлагаемый сбор будет варьироваться от 3 до 10 евро в зависимости от того, в низкий или высокий сезон приехали отдыхающие.

ETIAS же вводится для контроля граждан 59 стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но освобождены от получения виз. К ним относятся, например, Грузия, Украина, Великобритания, США и т.д. Граждане этих стран вынуждены будут заплатить за въезд 7 евро. Это разрешение будет действовать в течение трех лет, лица моложе 18 или старше 70 лет будут освобождены от оплаты. Планируется, что эта система вступит в действие в ноябре 2023 года.

Список стран, в которых уже существует туристический сбор

Многие страны уже ввели туристический сбор по разным причинам. Для некоторых государств это попытка как-то ограничить число прибывающих в страну туристов. Для других - своего рода „экологический налог“, деньги от которого идут на содержание туристических объектов и защиту природных ресурсов.

Австрия

В Австрии вы платите курортный сбор, который варьируется в зависимости от того, в какой провинции вы находитесь. В Вене или Зальцбурге вы будете платить дополнительно 3,02% к счету отеля с человека. Туристический сбор известен как Tourismusgesetz и Berherbergungsbeiträge.

Бельгия

Туристический сбор в Бельгии также взимается вместе с проживанием - за каждую ночь пребывания в стране. Иногда плата включается в стоимость номера в отеле, но некоторые разделяют стоимость ночлега и курортный сбор и считают его как дополнительную плату, поэтому вам нужно внимательно проверять итоговую стоимость проживания.

В Антверпене и Брюгге сбор берется не с человека, а с номера в гостинице. Цена в Брюсселе варьируется в зависимости от размера и рейтинга отеля. В целом плата составляет около 7,50 евро.

Бутан

В то время как туристические сборы в большинстве стран не превышают 20 евро, туристический сбор в Бутане невероятно высок. Минимальная ежедневная плата для большинства иностранцев составляет 250 долларов США (228 евро) на человека в день в высокий сезон и чуть меньше в низкий сезон. Но он покрывает многое, включая проживание, транспорт по стране, гида, питание и входные билеты.

Болгария