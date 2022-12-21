Новый флагман Tallink MyStar за первые семь дней обслужил около 32 000 пассажиров из 106 стран

„Мы получили массу позитивных отзывов – будь то совершенно новая, с игровыми элементами семейная пассажирская зона Family Picnic с Lotte County, или красивый атриум Garden, рестораны и бары корабля с уютным интерьером и, конечно же, самый большой магазин на Балтийском море, который занимает площадь в 2500 квадратных метров, радующий покупателей рядом эксклюзивных товаров. Что уникально на MyStar – так это роскошный Platinum Lounge, который уже нашёл своё место в сердце нашего самого требовательного и любящего конфиденциальность клиента, став инновативным решением, направленным на создание комфорта для пассажиров. MyStar доказал, что наше видение ещё лучшего обслуживания клиентов, улучшенного комфорта во время путешествий и еще большего акцента на устойчивое развитие в основе нашего бизнеса стало реальностью“, – подытожила Пирет Мюрк-Дюбу.