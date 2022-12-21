Новости
21.12.2022, 11:30

Новый флагман Tallink MyStar за первые семь дней обслужил около 32 000 пассажиров из 106 стран

 
ФОТО: Tallink

Новый флагман флота Tallink, скоростной паром MyStar, вышедший на линию Таллинн-Хельсинки 13 декабря 2022 года, за семь дней совершил 40 рейсов и, в общей сложности, перевёз почти 32 000 пассажиров из 106 стран.

„Мы рады, что наш новый флагман MyStar был тепло принят нашими клиентами, так как это судно было построено с учётом пожеланий и потребностей наших клиентов“, – сказала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.

„Мы получили массу позитивных отзывов – будь то совершенно новая, с игровыми элементами семейная пассажирская зона Family Picnic с Lotte County, или красивый атриум Garden, рестораны и бары корабля с уютным интерьером и, конечно же, самый большой магазин на Балтийском море, который занимает площадь в 2500 квадратных метров, радующий покупателей рядом эксклюзивных товаров. Что уникально на MyStar – так это роскошный Platinum Lounge, который уже нашёл своё место в сердце нашего самого требовательного и любящего конфиденциальность клиента, став инновативным решением, направленным на создание комфорта для пассажиров. MyStar доказал, что наше видение ещё лучшего обслуживания клиентов, улучшенного комфорта во время путешествий и еще большего акцента на устойчивое развитие в основе нашего бизнеса стало реальностью“, – подытожила Пирет Мюрк-Дюбу.

В первые семь дней, с 13 по 19 декабря 2022 года включительно, MyStar совершил 40 рейсов на маршруте Таллинн-Хельсинки:

  • перевезено, в общей сложности, около 32 000 пассажиров из 106 государств: наибольшее количество пассажиров было из Финляндии (15 341) и Эстонии (9 996), а также граждан Сингапура, Латвии, Польши, США, Германии, Италии, Австралии, Японии, Ирландии, Канады и других стран;

  • перевезено более 6000 пассажирских транспортных средств;

На борту MyStar за первую неделю было съедено:

  • около 650 кг малосольного лосося;

  • более 4000 бургеров Burger King® и около 3900 порций наггетсов;

  • выпито почти 2000 чашек кофе Starbucks®;

  • выпито более 2000 бокалов шампанского и игристого вина;

Самыми популярными продуктами в судовом магазине были фирменный шоколад с флотом Tallink и шоколад MyStar. Наиболее востребованными по категориям товаров оказались:

  • аксессуары, одежда, игрушки и сувениры, которых было продано более 11 600 единиц;

  • более 18 000 сладостей;

  • более 7700 единиц парфюмерно-косметической продукции;

  • более 5800 вин (включая шампанское, игристое вино и вино).

MyStar, в тандеме с Megastar, обслуживают пассажиров на Shuttle-линии Таллинн-Хельсинки.

Судно Star, в настоящее время проходящее техобслуживание, с 1 января 2023 года вновь выйдет на линию Таллинн-Хельсинки по менее плотному графику, что поможет увеличить количество отправлений судов компании в рабочие дни на линии Таллинн-Хельсинки до 16 отправлений в день.

Узнайте больше о том, какими услугами вы можете воспользоваться на борту MyStar и забронируйте поездку: https://ee.tallink.com/vali-reis

О судне MyStar

Строительство MyStar началось 6 апреля 2020 года и передано Tallink 7 декабря 2022 года. Самое технологически продвинутое и энергоэффективное судно флота Tallink, MyStar имеет длину 212,4 метра и способен перевозить 2800 пассажиров. Пять 8-цилиндровых главных двигателей судна способны работать на сжиженном природном газе (СПГ) и судовом дизельном топливе.

Дизель-электрический привод с винтами фиксированного шага даёт технологические преимущества MyStar, по сравнению с традиционными судовыми приводами, делая MyStar значительно более энергоэффективным. Одновременно MyStar оснащён и решением для электропитания от береговых энергосистем и смарт-решением для автомобильной палубы. Использование берегового электроснабжения на MyStar является частью программы Twin-Port 3 при совместном финансировании в рамках программы Европейского союза The Connecting Europe Facility (CEF).

Факты о MyStar:

∙ Пассажировместимость: 2800

∙ Пассажирских кают: 46

∙ Количество палуб: 12

∙ Длина: 212,4 м

∙ Ширина: 30,6 м

∙ Максимальная скорость хода: 27 узлов

∙ Линейных метров: 3190 лм

∙ Ледовый класс: 1A

∙ Мощность главных двигателей: 42 000 кВт

∙ Регистровый тоннаж: 50 629 GT

∙ Топливо: двухтопливное – СПГ и/или дизельное топливо

∙ Дизайн интерьеров: dSign Vertti Kivi & Co

∙ Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)

∙ Стоимость постройки судна: 247 млн евро

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии