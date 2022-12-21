Новый флагман Tallink MyStar за первые семь дней обслужил около 32 000 пассажиров из 106 стран
„Мы рады, что наш новый флагман MyStar был тепло принят нашими клиентами, так как это судно было построено с учётом пожеланий и потребностей наших клиентов“, – сказала член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.
„Мы получили массу позитивных отзывов – будь то совершенно новая, с игровыми элементами семейная пассажирская зона Family Picnic с Lotte County, или красивый атриум Garden, рестораны и бары корабля с уютным интерьером и, конечно же, самый большой магазин на Балтийском море, который занимает площадь в 2500 квадратных метров, радующий покупателей рядом эксклюзивных товаров. Что уникально на MyStar – так это роскошный Platinum Lounge, который уже нашёл своё место в сердце нашего самого требовательного и любящего конфиденциальность клиента, став инновативным решением, направленным на создание комфорта для пассажиров. MyStar доказал, что наше видение ещё лучшего обслуживания клиентов, улучшенного комфорта во время путешествий и еще большего акцента на устойчивое развитие в основе нашего бизнеса стало реальностью“, – подытожила Пирет Мюрк-Дюбу.
В первые семь дней, с 13 по 19 декабря 2022 года включительно, MyStar совершил 40 рейсов на маршруте Таллинн-Хельсинки:
перевезено, в общей сложности, около 32 000 пассажиров из 106 государств: наибольшее количество пассажиров было из Финляндии (15 341) и Эстонии (9 996), а также граждан Сингапура, Латвии, Польши, США, Германии, Италии, Австралии, Японии, Ирландии, Канады и других стран;
перевезено более 6000 пассажирских транспортных средств;
На борту MyStar за первую неделю было съедено:
около 650 кг малосольного лосося;
более 4000 бургеров Burger King® и около 3900 порций наггетсов;
выпито почти 2000 чашек кофе Starbucks®;
выпито более 2000 бокалов шампанского и игристого вина;
Самыми популярными продуктами в судовом магазине были фирменный шоколад с флотом Tallink и шоколад MyStar. Наиболее востребованными по категориям товаров оказались:
аксессуары, одежда, игрушки и сувениры, которых было продано более 11 600 единиц;
более 18 000 сладостей;
более 7700 единиц парфюмерно-косметической продукции;
более 5800 вин (включая шампанское, игристое вино и вино).
MyStar, в тандеме с Megastar, обслуживают пассажиров на Shuttle-линии Таллинн-Хельсинки.
Судно Star, в настоящее время проходящее техобслуживание, с 1 января 2023 года вновь выйдет на линию Таллинн-Хельсинки по менее плотному графику, что поможет увеличить количество отправлений судов компании в рабочие дни на линии Таллинн-Хельсинки до 16 отправлений в день.
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О судне MyStar
Строительство MyStar началось 6 апреля 2020 года и передано Tallink 7 декабря 2022 года. Самое технологически продвинутое и энергоэффективное судно флота Tallink, MyStar имеет длину 212,4 метра и способен перевозить 2800 пассажиров. Пять 8-цилиндровых главных двигателей судна способны работать на сжиженном природном газе (СПГ) и судовом дизельном топливе.
Дизель-электрический привод с винтами фиксированного шага даёт технологические преимущества MyStar, по сравнению с традиционными судовыми приводами, делая MyStar значительно более энергоэффективным. Одновременно MyStar оснащён и решением для электропитания от береговых энергосистем и смарт-решением для автомобильной палубы. Использование берегового электроснабжения на MyStar является частью программы Twin-Port 3 при совместном финансировании в рамках программы Европейского союза The Connecting Europe Facility (CEF).
Факты о MyStar:
∙ Пассажировместимость: 2800
∙ Пассажирских кают: 46
∙ Количество палуб: 12
∙ Длина: 212,4 м
∙ Ширина: 30,6 м
∙ Максимальная скорость хода: 27 узлов
∙ Линейных метров: 3190 лм
∙ Ледовый класс: 1A
∙ Мощность главных двигателей: 42 000 кВт
∙ Регистровый тоннаж: 50 629 GT
∙ Топливо: двухтопливное – СПГ и/или дизельное топливо
∙ Дизайн интерьеров: dSign Vertti Kivi & Co
∙ Однотипное судно: Megastar (скоростное судно Tallink)
∙ Стоимость постройки судна: 247 млн евро