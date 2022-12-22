Между Парижем и Мадридом запустят новые скоростные поезда

Сейчас добраться из одной столицы в другую можно за 9,5 часов. С новым направлением время в пути сократится до 7 часов. Поезда будут ходить из Парижа до Барселоны, из Барселоны – до Мадрида. Билеты в одну сторону обещают за € 29, пишет портал 34travel.me.