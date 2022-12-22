Новости
22.12.2022, 09:59

Между Парижем и Мадридом запустят новые скоростные поезда

 (2)
Champs-Élysées, Pariis
Champs-Élysées, Pariis
ФОТО: Shutterstock

Итальянская компания Trenitalia собирается запустить скоростные поезда между Парижем и Мадридом. Правда, вероятно, только к 2024 году.

Сейчас добраться из одной столицы в другую можно за 9,5 часов. С новым направлением время в пути сократится до 7 часов. Поезда будут ходить из Парижа до Барселоны, из Барселоны – до Мадрида. Билеты в одну сторону обещают за € 29, пишет портал 34travel.me.

Поезда Trenitalia уже курсируют между Парижем и Миланом, Парижем и Лионом, Барселоной, Сарагосой и Мадридом.

Мы также думаем о том, чтобы соединить Мадрид с Италией через Францию“, – говорит генеральный директор FS Italiane Group Луиджи Феррарис.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии