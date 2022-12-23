Совет на зимние школьные каникулы: авиапассажиры могут воспользоваться длительной платной парковкой в центре Т1

Чтобы воспользоваться длительной парковкой, вы можете зарезервировать место для автомобиля на сайте GoParking, а затем оставить машину на подземной стоянке или в парковочном доме Т1.

„В сезон отпусков и путешествий очень удобно, если рядом с аэропортом есть дополнительные парковочные места. Таллиннская воздушная гавань находится всего в нескольких минутах езды на трамвае от T1, поэтому услуга длительной парковки хорошо подходит для авиапассажиров. В парковочном доме T1 установлено видеонаблюдение, подземная парковка теплая – это безопасный и удобный вариант“, - сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

Парковка в Т1 на одну неделю стоит на сайте GoParking 29 евро.

На подземной парковке и в парковочном доме Т1 установлена ​​уникальная для Эстонии система Find My Car, поэтому здесь не нужно использовать парковочные часы, а при необходимости система поможет найти припаркованную машину. Парковочные часы, впрочем, необходимо использовать на открытой парковке возле трамвайной остановки у центра. В целях безопасности парковочные места в T1 обладают двумя записывающими камерами, которые реагируют на движение.

Более подробно о парковке в T1: https://t1tallinn.com/goparking .