Откройте для себя волшебный мир Елгавы этой зимой

Понаблюдать за прошлым с высоты

В залах недавно открывшейся башни церкви Святой Троицы Елгавы можно познакомиться с историей с разных точек зрения и провести время необычно. На выставке, сопровождающейся визуальными и звуковыми эффектами, можно в том числе примерить, как сидят на вас исторические свадебные наряды, или как на вас смотрятся старинные украшения – все это виртуально. Кроме того, можно насладиться захватывающим видом на город со смотровой площадки на высоте 37 метров – и это уже в реальности.

Из дерева, как Вильянди

В самой старой части Елгавы находится старинная жемчужина деревянного зодчества – дом Старого города, чудесным образом уцелевший во время Второй мировой войны. Благодаря различным интерактивным, визуальным и звуковым решениям здесь вы сможете перенестись в далекое прошлое – в то время, когда в здании жили его прежние жильцы, и многое узнать о быте того времени.

Дом латышских традиций и ремесел

Ремесленники у южных соседей такие же прилежные, как и у нас. Это отличное место, где можно сравнить узоры рукавиц и познакомиться с аутентичным латышским рукоделием. Можно даже самому попробовать свои силы в вязании, а еще понаблюдать за тем, как создаются национальные костюмы Земгале. Достоин внимания и сам дом, отреставрированные рисунки на стенах и великолепный каминный дымоход.

Зимний волшебный мир

3–5 февраля в Елгаве состоится 24-й международный фестиваль ледовых скульптур. На этот раз скульпторы сфокусируются на древних божествах и их значении в различных культурах.