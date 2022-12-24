24.12.2022, 12:22
Ирландию назвали лучшим туристическим направлением в Европе
ФОТО: Photo by Jason Murphy on Unsplash
Американский журнал Travel Weekly назвал победителей своей ежегодной премии. Там лучшие авиакомпании, компании аренды авто, круизы и направления. Все – по версии читателей.
Так, например, лучшим направлением в Европе назвали Ирландию (кстати, девятый год подряд). Среди кандидатов были также Италия, Греция, Испания, Франция и Хорватия, пишет портал 34travel.me.
По данным Irish Tourism Industry, в 2022-м Ирландия принимала около 900 000 туристов в месяц. Это все еще меньше, чем показатели прошлого года.