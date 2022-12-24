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24.12.2022, 12:22

Ирландию назвали лучшим туристическим направлением в Европе

 
ФОТО: Photo by Jason Murphy on Unsplash

Американский журнал Travel Weekly назвал победителей своей ежегодной премии. Там лучшие авиакомпании, компании аренды авто, круизы и направления. Все – по версии читателей.

Так, например, лучшим направлением в Европе назвали Ирландию (кстати, девятый год подряд). Среди кандидатов были также Италия, Греция, Испания, Франция и Хорватия, пишет портал 34travel.me.

По данным Irish Tourism Industry, в 2022-м Ирландия принимала около 900 000 туристов в месяц. Это все еще меньше, чем показатели прошлого года.

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