Ирландию назвали лучшим туристическим направлением в Европе

Так, например, лучшим направлением в Европе назвали Ирландию (кстати, девятый год подряд). Среди кандидатов были также Италия, Греция, Испания, Франция и Хорватия, пишет портал 34travel.me .

По данным Irish Tourism Industry, в 2022-м Ирландия принимала около 900 000 туристов в месяц. Это все еще меньше, чем показатели прошлого года.