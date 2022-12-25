ФОТО | Сказочно красиво! Как выглядит принарядившаяся к Рождеству Варшава

Пока города стран Балтии ежегодно предлагают новые украшения елок, состязаются, чья елка красивее, в Польше на такие мелочи внимания не обращают. Поляки любят Рождество, но города всякий раз украшают к праздникам одинаково. И это никого не удивляет.

„Если смотрится хорошо, если всем нравится – зачем что-то менять и инвестировать больше денег?“, – сказала варшавянка Анета. С ней согласен и местный Дед Мороз Якуб. „Декорации те же, что и в прошлом году, но люди радуются не меньше, посмотрите, все счастливы. За год люди успевают соскучиться по праздникам“, – сказал Дед Мороз, зарабатывающий на жизнь фотографиями.

Журналист бывал в Варшаве в 2020, в 2021 году, приехал в 2022 и даже не заметил, что декорации и украшения те же. Только после того как об этом сказали местные жители, стал сравнивать фотографии - и понял, действительно те же.

Варшава - отличный западный город, ничем не уступающий, например, немецким городам. Там много культурных мест, хороших ресторанов, гостиниц, баров, ночных клубов.

Рождество в Варшаве - отдельная тема. Поляки любят Рождество. Своими праздничными декорациями она затмевает и Вильнюс и Каунас. Да, надо признать, вильнюсская елка больше и ярче, но в данном случае не размер главное. Главная елка Варшавы выглядит натуральнее и уютнее, как из сказки. Правда, и она состоит из металлической конструкции, но больше похожа на настоящую елку.

Если Вильнюс и Каунас считают главным объектом елку, то Варшава на одном акценте не останавливается. В Варшаве ярко освещены улицы - это не только украшения на столбах, но и разные яркие декорации, арки. Самая яркая улица - Nowy Swiat, здесь стоят золотые елочки с золотыми шарами, над ними – арки с бантами. Повсюду логотипы одного итальянского производителя конфет – не только реклама, но и пояснение, кто оплатил всю эту прелесть. Спокойно по этой улице не пройдешь - все останавливаются, чтобы сфотографировать эту красоту.