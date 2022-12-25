Звезда Мишлен: у эстонцев есть, у Латвии — нет. А когда будет?

Первое, что я замечаю в Пярну, — необычную активность в этом курортном городе, хотя сезон и погода совсем нетипичны для летней столицы. Если сравнить с Юрмалой, где сейчас мороз и людей можно встретить только на улице Йомас, то в Пярну кафе, рестораны и кондитерские открыты и полны людей.

Владелец и шеф-повар латвийского ресторана Pavāru māja Эрик Дрейбантс говорит, что у Латвии все еще нет мишленовской звезды, потому что эстонские рестораны получают гораздо больше поддержки от государства и местного самоуправления. „Все стоит денег, включая приглашение мишленовских критиков. Едят все, и местные, и приезжие. Вкус — один из важнейших способов познакомиться со страной“, — говорит шеф-повар.

„Хочу привести один пример — пару лет назад эстонская команда выиграла международный конкурс общественного питания. На первой полосе крупнейшей ежедневной газеты Эстонии вместе с победителями была тогдашняя госпожа президент, которая приехала поддержать сборную страны. Что было бы, если бы, на обложке наших газет супруга президента появилась в компании поваров-победителей? Люди бы возмутились. Мы не гордимся нашими рестораторами", - добавляет он.