Звезда Мишлен: у эстонцев есть, у Латвии — нет. А когда будет?
Правда ли, что в Эстонии все лучше? Еда вкуснее, дороги ровнее, а счастье можно грести граблями? В Эстонии „горит“ звезда Мишлен, а небо латвийской гастрономии затянуто тучами. Расступятся ли облака и засияют ли звезды? Редактор Tasty.lv отправилась в путешествие по Эстонии.
Первое, что я замечаю в Пярну, — необычную активность в этом курортном городе, хотя сезон и погода совсем нетипичны для летней столицы. Если сравнить с Юрмалой, где сейчас мороз и людей можно встретить только на улице Йомас, то в Пярну кафе, рестораны и кондитерские открыты и полны людей.
Владелец и шеф-повар латвийского ресторана Pavāru māja Эрик Дрейбантс говорит, что у Латвии все еще нет мишленовской звезды, потому что эстонские рестораны получают гораздо больше поддержки от государства и местного самоуправления. „Все стоит денег, включая приглашение мишленовских критиков. Едят все, и местные, и приезжие. Вкус — один из важнейших способов познакомиться со страной“, — говорит шеф-повар.