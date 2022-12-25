Ура! С нового года прямых рейсов из Таллинна в города южной Европы станет еще больше

По словам руководителя проектов маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэта Хярмаорга, с конца марта четыре раза в неделю авиакомпания SunExpress начнет выполнять регулярные рейсы в турецкую Анталию. "С мая авиакомпания Aegean возобновит прямые рейсы в Афины, а airBaltic начнет летать в Сплит, Дубровник, Ираклион и на Родос, а также увеличит количество рейсов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу“, — сказал Хярмаорг.