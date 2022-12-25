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25.12.2022, 15:50

Ура! С нового года прямых рейсов из Таллинна в города южной Европы станет еще больше

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Rhodos
Rhodos
ФОТО: Kairi Prints | Delfi Meedia

С лета 2023 года авиакомпания airBaltic начнет выполнять прямые рейсы из Таллиннского аэропорта на греческий остров Родос и в хорватский город Сплит.

По словам руководителя проектов маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэта Хярмаорга, с конца марта четыре раза в неделю авиакомпания SunExpress начнет выполнять регулярные рейсы в турецкую Анталию. "С мая авиакомпания Aegean возобновит прямые рейсы в Афины, а airBaltic начнет летать в Сплит, Дубровник, Ираклион и на Родос, а также увеличит количество рейсов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу“, — сказал Хярмаорг.

В зимний сезон регулярные рейсы из Таллиннского аэропорта предлагают 12 авиакомпаний. „Например, Ryanair летает зимой вместо Ливерпуля в Пафос на Кипре, а в ноябре в график полетов были добавлены рейсы в итальянский Тревизо“, — добавил Хярмаорг.

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