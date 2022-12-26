Шварцвальдский вишневый торт - один из самых известных десертов Германии

Шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte) - классический торт в ассортименте кафе и кондитерских по всей Германии и не только в Германии, известный под разными названиями - „Шварцвальдский торт“, „Вишневый торт“, „Блэк Форест“, „Чернолесье“, „Черный лес“ и даже „Пьяная вишня“. Рецепт также пользуется популярностью среди любителей готовить сладкие лакомства своими руками в домашних условиях. Своего рода хранителем традиций изготовления этого соблазнительного произведения кондитерского искусства является Альфред „Фредди“ Бох (Alfred „Freddy“ Boch) - владелец отеля „Энгель“ в шварцвальдском Тодтнауберге.

„Вишневые торты - мой хлеб насущный“, - шутит Фредди Бох, разговаривая с посетителями. В книгу рецептов давно уже не заглядывал - процесс изготовления знаменитого бисквитного торта со взбитыми сливками и вишней помнит и знает до последнего грамма. Первый раз за бутылкой… тянется уже ранним утром, но не для того, чтобы, так сказать, опрокинуть стопку-другую. Вишневый шнапс, вернее - киршвассер, входит в состав рецепта, причем далеко не в гомеопатических дозах. Именно он придает торту особый интенсивный аромат.

Высшая кондитерская лига

Рецепт был придуман более ста лет назад. Сейчас торт считается одной из главных визитных карточекШварцвальда во всем мире. По своей мировой известности торт „Шварцвальд“ входит в своего рода высшую кондитерскую лигу вместе со знаменитым венским шоколадным тортом „Захер“, итальянским кофейным дессертом „Тирамису“, венгерским миндальным „Эстерхази“ и так далее.