А как у них? Как празднуют Рождество и Новый год в Норвегии

Подарки - от государства

В ноябре в Норвегии с зарплаты снимается лишь около половины налога – государство таким образом помогает жителям приобрести подарки на Рождество для друзей и родных. Поскольку норвежцы – народ глубоко дисциплинированный, все эти деньги действительно принято до копейки тратить на гостинцы, иначе, как говорят норвежцы, получается, что мы обманываем государство, а это – моветон.

„В Норвегии принято дарить дорогие подарки – даже детям, - рассказывает Дарья. - Их стоимость исчисляется тысячами крон, то есть сотнями евро, и в последние годы набирает силу движение против потребления, призывающее быть умереннее в тратах“. В противовес этому - за полтора месяца до зимних праздников торговые центры начинают работать и по воскресеньям тоже, чего в другое время в Норвегии не бывает.

Чек и список пожеланий прилагается

Норвежцы – народ практичный, поэтому у них принято заранее готовить список желаемых подарков, которым они делятся с друзьями и знакомыми. Это, конечно, очень помогает избежать разочарований, хотя для приезжих из других стран это и не привычно.

Однако апофеоз норвежской практичности – это дарение подарков с квитанцией (En byttelapp): если подарок не понравился, квитанция позволяет обменять его на что-то другое.

Корпоративы – с начала ноября

С наступлением ноября компании начинают праздновать корпоративы, которые принято отмечать действительно на широкую ногу – в дорогих ресторанах, с большим количеством алкоголя, который в Норвегии стоит очень дорого (бокал довольно среднего вина – 10-15 евро). Чем богаче компания – тем грандиознее корпоратив – скупиться на них здесь не принято. Такое торжество называется Julebord и в дословном переводе означает „Рожественский стол“.

Рождество – в кругу семьи, новый год – с друзьями