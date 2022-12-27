Летний финский курорт Ханко привлекает все больше туристов также в зимний сезон

Ханко, расположенный всего в двух часах езды от Хельсинки, является самым южным городом Финляндии и главным морским курортом страны. Находится он на одноимённом полуострове, где путешественников ждут 130 км береговой линии, из которых 30 — это песчаные пляжи.

Пандемия стала причиной невероятно выросшей популярности Ханко. В прошлом году впервые за десять лет количество переехавших в Ханко впервые превысило количество уехавших из города на другое место жительства.

Во многих гостиницах и коттеджах Ханко размещение на лето 2023 уже почти полностью продано. Зимой же в город стремятся многие дачники. В то же время зимний Ханко стал привлекать все больше туристов, в особенности в преддверии Нового года.

Местные жители считают, что зима в Ханко особенно красива. Хенна Стрём, владелица отеля Bulevardi, основанного в 2010 году, сообщает, что последние пять лет в город приезжает все больше туристов именно в зимний сезон.

"Пандемия повлияла на то, что люди стали путешествовать также вне сезона, однако этот тренд началася еще до ковида, и, судя по всему, конца ему пока не видно", – комментирует Стрём.