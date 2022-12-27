Самолет, вылетевший из Таллинна в Хургаду, вернулся в Эстонию

Самолет развернулся в обратном направлении в тот момент, когда уже пролетал над территорией Латвии. По словам руководителя проектов маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэта Хярмаорга, самолет вернулся в Таллинн по техническим причинам. На данный момент он не может поделиться более подробной информацией.

По словам руководителя отдела коммуникаций SmartLynx Арниты Бейнарович, самое главное для авиакомпании — это безопасность пассажиров, и из-за возникшей технической неисправности самолет был вынужден вернуться в Таллинн. "Мы приносим глубочайшие извинения пассажирам за любые неудобства, связанные с возвращением самолета. На данный момент мы работаем над тем, чтобы пассажиры прибыли в Хургаду как можно быстрее“, — сказала Бейнарович.