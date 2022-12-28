В Египте строят новую столицу

Власти считают, что это решение позволит разгрузить Каир и сделать его более привлекательным для туристов. Поддерживают идею и представители индустрии, сообщает портал 34travel.me.

„Эта перемена сделает Каир гораздо более дружелюбным местом, где будет меньше экспатов“, – сказал Кеннет Васкес Лайя, директор туристического агентства Egypt Tourism USA.

Новую столицу не будут продвигать как туристическое направление. Город будет бизнес-центром, удобным, в том числе, для удаленных работников. Расположится он в 45 километрах от Каира. Добраться будет легко на транспорте.

Каир продолжат расстраивать и делать более привлекательным для туристов. Там появятся новые музеи, реставрационные проекты, торговые центры и развлечения на Ниле. „Каир изменится к лучшему“, – добавляет Кеннет Васкес Лайя.

Когда именно откроют новую столицу, пока не говорят. Единственная известная дата – 2023 год.