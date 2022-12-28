Ограбление века. В дрезденский музей "Зеленый свод" вернули часть украденных сокровищ

Преступление готовилось с особой тщательностью. Грабителям заранее удалось подпилить оконную решетку и незаметно вернуть отпиленные сегменты обратно, посадив их на клей. Во время самой кражи в Дрездене 25 ноября 2019 года это упростило похитителям проникновение внутрь здания.

С другой стороны, пропали два самых ценных экспоната - эполет со знаменитым „Саксонским белым“, бриллиантом весом 50 карат, поврежденным во время взлома, а также Большой нагрудный бант королевы Амалии Августы, украшенный почти 700 бриллиантами.

Согласно первоначальному осмотру, был обнаружен 31 отдельный предмет, включая целые ювелирные изделия, такие как украшение для шляпы, а также нагрудная звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора.

Согласно информации Spiegel TV, передача сокровищ происходила в адвокатской конторе на западе Берлина. В прокуратуре заявили, что дальнейшая информация не может быть разглашена до следующего судебного заседания по делу о краже из сокровищницы, которое пройдет во вторник, 20 декабря. По информации, полученной Spiegel TV в адвокатских кругах, четверо подсудимых намерены выступить с личными заявлениями.

Подробности операции, которую провела созданная для расследования кражи спецгруппа „Эполет“ при поддержке управления уголовной полиции федеральной земли Саксония, до сих пор не озвучены. Как отмечается в заявлении прокуратуры Дрездена, возвращению части сокровищ „предшествовали предварительные переговоры между адвокатами (подсудимых. - Ред.) и прокуратурой при участии суда о возможном соглашении о признании вины и возвращении любых оставшихся предметов награбленного“.

Настоящим рождественским чудом“ назвала директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман сообщение о том, что немецким правоохранительным органам удалось обнаружить значительную часть предметов, похищенных в 2019 году из дрезденской сокровищницы „Зеленый свод“ (Grünes Gewölbe), пишет Deutsche Welle.

Они, по данным прокуратуры, устроили возгорание трансформатора, из-за чего была отключена сигнализация, затем сняли решетку с окна и проникли в сокровищницу, разбили молотками витрины и похитили барочные украшения из золота с алмазами, бриллиантами и другими драгоценными камнями. В общей сложности речь идет о почти двух десятках ювелирных изделий с более чем 4000 бриллиантов из трех самых ценных ювелирных комплектов в стиле барокко XVIII века.

О том, что воров интересовали не драгоценности в целом, а только бриллианты, говорили их действия, которые были зафиксированы камерами наблюдения. В большой спешке грабители вырывали драгоценности из разрушенных витрин, разбив при этом несколько предметов. Серебряные оправы ломались, бриллианты падали на пол, предметы застревали на обитых бархатом витринах - в том числе и потому, что были закреплены леской, чего воры явно не ожидали.

Позднее следователи оценили страховую стоимость похищенного в 113,8 млн евро. Однако художественно-историческая ценность во много раз выше это суммы, поскольку подобные сокровища когда-то имелись только при французском дворе, где они, в отличие от Саксонии, не сохранились полностью.

Как искали украденное?

За информацию, которая должна была помочь поймать грабителей и найти похищенные сокровища, была установлена награда в полмиллиона евро.

В январе 2020 года израильская охранная фирма CGI сообщила, что получила несколько писем с предложением купить бриллиант „Саксонский белый“ весом 49,84 карата и звезду польского Ордена Белого Орла XVIII века с бриллиантами и рубинами, украденные из дрезденской сокровищницы. Предполагаемые грабители потребовали оплату в биткоинах.