В Португалии установили самую большую вязаную елку

Поклонники вязания крючком из португальского города Лореш, расположенного в нескольких километрах от Лиссабона, связали рождественскую елку высотой 16,5 метра. Предполагается, что это самая высокая елка, созданная подобным образом, сообщает "Моя Планета".

Достижение должно попасть в Книгу рекордов Гиннесса. На сегодняшний день самая высокая скульптура, связанная крючком, — тоже рождественская елка. Красавицу 15,8 м высотой связали в Эквадоре в 2021 году.

Новый рекорд установила организация Associação de Moradores Unidos da Apelação из Лиссабона, занимающаяся социализацией пожилых людей. Однако в проекте принимали участие не только пожилые — возраст вязальщиков составил от 11 до 88 лет. К созданию необычной скульптуры приложили усилия 70 человек.

„Мы не думали, что проект будет настолько успешным. Сначала собирались связать небольшое дерево высотой 3-4 метра, а затем, когда поняли, что участвует много людей, решили сделать дерево высотой 17 метров, чтобы его занесли в Книгу рекордов Гиннесса“, — цитирует UPI координатора Катарину Канелас.