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29.12.2022, 14:20

Мое первое горное восхождение: вулкан Тейде, ночные тропы, яркие звезды и опасности на пути

 
Селине Пуке, turgid.lv
ФОТО: Селина Пуке

Первая гора, на которую я поднялась, — это высочайшая вершина Испании и один из крупнейших вулканов в мире — Тейде. Она была первая, потому что в Татрах я поднималась наверх по канатной дороге и даже на Гайзинькалнсе, стыдно признаться, я не была.

Национальный парк Тейде — это популярное туристическое направление на архипелаге Канарских островов. Кстати, здесь снималось несколько известных фильмов, в том числе сцены из „Звездных войн“. Подняться на самый верх теоретически не так уж сложно, ведь это можно сделать и на фуникулере. Правда, есть одно „но“: чтобы попасть на вершину, нужно получить специальное разрешение, которые выдают только 200 людям в день. Это дневной лимит туристов на горе по соображениям безопасности. В итоге разрешения можно ждать месяцами.

Впрочем, никто не мешает вам подняться на гору ночью, это тоже вполне законно. В туристическом центре нам сказали, что такой вариант чаще всего выбирают местные жители. Если дойти до вершины к восьми часам утра, то можно встретить восход солнца.

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