Мое первое горное восхождение: вулкан Тейде, ночные тропы, яркие звезды и опасности на пути

Национальный парк Тейде — это популярное туристическое направление на архипелаге Канарских островов. Кстати, здесь снималось несколько известных фильмов, в том числе сцены из „Звездных войн“. Подняться на самый верх теоретически не так уж сложно, ведь это можно сделать и на фуникулере. Правда, есть одно „но“: чтобы попасть на вершину, нужно получить специальное разрешение, которые выдают только 200 людям в день. Это дневной лимит туристов на горе по соображениям безопасности. В итоге разрешения можно ждать месяцами.