Дорожает берег турецкий: отдых в Турции больше не будет дешевым?
За последний летний сезон в мире в целом стал оживать туристический сектор. После двух лет жесткой пандемии, ограничений и страхов, потоки туристов все же хлынули на курорты за теплым отдыхом по системе „все включено“. Но тот, кто в этом году был на курортах Турции, наверняка заметил, что цены на отдых там несколько поднялись. И с большой долей вероятности к следующему лету они будут еще выше.
Тем, кто хочет следующим летом отдыхать под жарким солнцем Анталии, Кемера, Алании или других турецких курортов, надо уже сейчас обратить внимание на предложения туроператоров. Бронирование первых весенне-летних турпакетов уже началось. Выбор большой, но и цены уже не те, что были еще год назад.
Турецкие отели еще в октябре начали заключать контракты с туроператорами на 2023 год. По данным Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря, цены на размещение иностранных туристов в летнем сезоне 2023 года в отелях Турции будут в среднем на 15–20% выше, чем в этом году. Цены на проживание в отелях Турции на 2023 год уже выросли как минимум на 20% в иностранной валюте. При этом в некоторых отелях и регионах рост составил 50% по сравнению с летом этого года.
Но если к лету 2023 года ситуация с объемами авиаперевозки в Турцию улучшится, то очередное повышение цен турецкими отельерами пройдет почти незамеченным. Цены останутся примерно на уровне этого года, отметил Президент Ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин, на которого ссылается портал МК-Турция.
Растет спрос – растет цена
„Действительно, по сравнению с прошлым летом цены на туристические пакеты в следующем сезоне увеличились. В среднем стоимость недельного турпакета увеличилась на 17% на одного человека. Основными причинами роста цен стали поднявшиеся цены на топливо и электроэнергию, а также возобновившийся высокий интерес к путешествиям, который, в частности, увеличил поездки в Турцию даже на 50% по сравнению с 2021 годом“, – говорит Катрин Самлик, руководитель по связям с партнерами Estravel.
На рост цен в Турции также влияет и приток российских туристов, для которых сейчас закрыты возможности отдыха на европейских курортах.
„В то же время можно было бы предположить, что исчезновение российских туристов в Европе повлечет снижение цен на размещение здесь. Но до сих пор этого не случилось“, – добавляет Самлик.
По ее словам, с большой долей вероятности цены на отдых в Турции действительно еще немного вырастут. Сейчас еще продолжается период раннего бронирования, когда цены остаются более выгодными.
„Но в целом на всех направлениях чартерных рейсов цены в основном зависят от соотношения предложения и спроса. Если желающих больше, чем свободных мест, цены вырастают. Если наоборот, то падают. Если посмотреть на весенний сезон, то процент забронированных заранее туров очень высок. Выше, чем доля бронирований, сделанных к весне 2022 года, в конце 2021 года“, – констатирует Самлик.
Она рекомендует всем, у кого есть желание отправиться в путешествие, сделать бронирование сразу, как только подходящие путевки на новый сезон поступят в продажу. Преимущество раннего заказа в более низких ценах, большем выборе отелей и гибких условия бронирования.
Хотя тот, кто более гибко относится ко времени поездки и выбору отеля, может надеяться и на горящие предложения. Их трудно предугадать, и выгодных предложений для каждого выезда и отеля, по словам Самлик, точно не будет. Как вариант, можно дождаться ежегодной ярмарки Tourest (в феврале 2023 г.), где могут быть выгодные предложения. Но турфирмы подготавливают эти предложения непосредственно перед открытием ярмарки, поэтому заранее нельзя сказать, насколько льготные цены там будут предложены.
Туристы выбирают подороже
Самлик отмечает, что в Турции процент выбора самых дорогих отелей растет быстрее, чем в других странах. То есть меняются не столько цены, сколько предпочтения и возможности эстонских клиентов. Но если сравнивать, например, трехзвездочные отели, то рост цен на них в Турции, наоборот, может оказаться ниже трехзвездочных отелей средиземноморских курортов европейских стран.
„Наибольший рост средней закупочной цены мы наблюдаем при бронировании путевок на Канарские острова – 18%, за ними сразу следуют Турция – 17%, Египет – 14% и Греция – 5%. Отмечу, что из этого можно сделать вывод не только о подорожании направлений: как минимум половина его приходится на изменение предпочтений клиентов в сторону более дорогих направлений“, – говорит специалист по туризму.
Но если сравнивать 5-звездочные отели высокого уровня, включая все цены обслуживания, то Турция и Египет по-прежнему остаются наиболее выгодным выбором для прямых рейсов. Турция – летом, Египет – зимой. В отношении Турции скорее важно хорошее соотношение цены и качества. Клиенты Estravel предпочитает в Турции именно 5-звездочные отели, которые отнюдь не дешевые. Но эти отели предлагают хорошее качество за заплаченные деньги.
„Обязательно стоит воспользоваться помощью консультанта по путешествиям, который может порекомендовать отели, соответствующие пожеланиям клиента. Отели 5* могут иметь большую разницу в качестве“, – добавляет специалист.
По уровню цен Турция также конкурирует с Болгарией, но из-за слабого курса турецкой лиры рабочая сила в стране явно дешевле, чем в Болгарии, что отражается и на цене отдыха.
Самыми популярными направлениями для путешествий, по данным Estravel, как в 2021 году, так и в 2022 году стали Турция, Греция, Египет и Канарские острова. Количество уже забронированных заказов на те же направления в 2023 году уже увеличилось на 20%.
Пока еще все направления следующего лета продаются по цене раннего заказа. Самыми популярными летними направлениями на протяжении многих лет остаются греческие острова, Турция, Болгария и Черногория, поэтому если вы хотите выбрать лучший отель, то сейчас самое время его забронировать.
Если же есть желание отправиться в путешествие уже в зимний сезон, то наиболее выгодными направлениями сейчас являются Египет и Марокко. Главное не промахнуться и выбрать отель хорошего качества.
„Горящие предложения“ уже не так выгодны
В Novatours отмечают, что количество всех забронированных на следующее лето рейсов уже в октябре удвоилось по сравнению с прошлым годом. Туроператор советует не оттягивать выбор пакета на последний момент.
„Если раньше лучшим способом купить дешевый пакет считался выбор „горящего предложения“, то этим летом такого преимущества не было. В ценовом плане не было разницы, было ли отправление на следующий день или через две недели“, – говорит Олев Рийсберг, менеджер по маркетингу и пиару Novatours.
По его словам, отели делают скидки на раннее бронирования 2023 года, благодаря чему можно сэкономить до 100 евро на человека. А в некоторых случаях скидка на размещения может составить даже 40–50%.
Novatours предлагает своим клиентам гарантию низкой цены: если в течение сезона цена на выбранный пакет снизится, турфирма вернет клиенту разницу в цене.
Кроме Турции, по данным Novatours, популярными направлениями остаются Греция, Болгария, Тунис. Интерес к отдыху в Черногории вырос на 15%. Также в число популярных летних мест для отдыха в 2023 году входят Португалия и Сицилия.