Дорожает берег турецкий: отдых в Турции больше не будет дешевым?

Тем, кто хочет следующим летом отдыхать под жарким солнцем Анталии, Кемера, Алании или других турецких курортов, надо уже сейчас обратить внимание на предложения туроператоров. Бронирование первых весенне-летних турпакетов уже началось. Выбор большой, но и цены уже не те, что были еще год назад.

Турецкие отели еще в октябре начали заключать контракты с туроператорами на 2023 год. По данным Ассоциации туристических операторов и отельеров Эгейского моря, цены на размещение иностранных туристов в летнем сезоне 2023 года в отелях Турции будут в среднем на 15–20% выше, чем в этом году. Цены на проживание в отелях Турции на 2023 год уже выросли как минимум на 20% в иностранной валюте. При этом в некоторых отелях и регионах рост составил 50% по сравнению с летом этого года.

Но если к лету 2023 года ситуация с объемами авиаперевозки в Турцию улучшится, то очередное повышение цен турецкими отельерами пройдет почти незамеченным. Цены останутся примерно на уровне этого года, отметил Президент Ассоциации отельеров Турции Мюберра Эресин, на которого ссылается портал МК-Турция.

Растет спрос – растет цена

„Действительно, по сравнению с прошлым летом цены на туристические пакеты в следующем сезоне увеличились. В среднем стоимость недельного турпакета увеличилась на 17% на одного человека. Основными причинами роста цен стали поднявшиеся цены на топливо и электроэнергию, а также возобновившийся высокий интерес к путешествиям, который, в частности, увеличил поездки в Турцию даже на 50% по сравнению с 2021 годом“, – говорит Катрин Самлик, руководитель по связям с партнерами Estravel.

На рост цен в Турции также влияет и приток российских туристов, для которых сейчас закрыты возможности отдыха на европейских курортах.

„В то же время можно было бы предположить, что исчезновение российских туристов в Европе повлечет снижение цен на размещение здесь. Но до сих пор этого не случилось“, – добавляет Самлик.