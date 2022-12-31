Декор за миллион. Как украшают самые богатые елки в мире?

Сказочный ар-деко

Расположенный недалеко от Марбельи отель Kempinski Bahia в 2019 году на елку в фойе потратил впечатляющие 15 миллионов долларов, что сделало ее самой дорогой елкой в мире.

Для ее украшения дизайнер высокой моды Дебби Уингхем использовала разноцветные – белые, красные, розовые и черные бриллианты и другие драгоценные камни. Кроме того, на ветках были подвешены дизайнерские украшения и напечатанные на 3D-принтере съедобные шоколадные павлины и страусиные яйца, а также елочные украшения в стиле ар-деко в форме флаконов для духов и бокалов для мартини.

Конечно, не все украшения были сделаны специально для этой елки, но каждый драгоценный камень попал туда путем повторного использования, а именно из украшений люксовых брендов Bvlgari, Cartier и Chanel.

Любовь к величию

Второй по стоимости стала елка 2010 года в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, вместе с дополнительными декорациями она обошлась в 11,4 миллиона долларов. Для создания рождественского и новогоднего настроения отель украсил елку бриллиантами, золотом, жемчугом, сапфирами и изумрудами, и в дополнение к традиционным елочным украшениям также роскошными часами, ожерельями и браслетами.

Что неудивительно, учитывая известную любовь Эмиратов к величию и то, например, что в Emirates Palace был установлен первый в мире автомат по продаже слитков золота, и кроме того, гости могут также пользоваться частным самолетом отеля.

Хрустальная красавица

Роскошные елки появляются не только в люксовых отелях. В честь праздников 2013 года в международном аэропорту Гонконга появилась усыпанная миллионами сверкающих кристаллов Swarovski 15-метровая красавица стоимостью 1,8 миллиона долларов.

В 2014 году аэропорт, опять же в сотрудничестве с австрийской фирмой по производству украшений из хрусталя, также радовал всех посещающих город туристов дорогой елкой, но ее цена была все же несколько скромнее.

В честь Диснея