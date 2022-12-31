Декор за миллион. Как украшают самые богатые елки в мире?
В ожидании Рождества и Нового года элегантные елки появляются почти в каждом доме. А некоторые из них настолько уникальны и роскошны, что их можно назвать просто-таки произведениями искусства. Как украшают самые богатые елки в мире, рассказывает журнал JANA Luxury.
Сказочный ар-деко
Расположенный недалеко от Марбельи отель Kempinski Bahia в 2019 году на елку в фойе потратил впечатляющие 15 миллионов долларов, что сделало ее самой дорогой елкой в мире.
Для ее украшения дизайнер высокой моды Дебби Уингхем использовала разноцветные – белые, красные, розовые и черные бриллианты и другие драгоценные камни. Кроме того, на ветках были подвешены дизайнерские украшения и напечатанные на 3D-принтере съедобные шоколадные павлины и страусиные яйца, а также елочные украшения в стиле ар-деко в форме флаконов для духов и бокалов для мартини.
Конечно, не все украшения были сделаны специально для этой елки, но каждый драгоценный камень попал туда путем повторного использования, а именно из украшений люксовых брендов Bvlgari, Cartier и Chanel.
Любовь к величию
Второй по стоимости стала елка 2010 года в отеле Emirates Palace в Абу-Даби, вместе с дополнительными декорациями она обошлась в 11,4 миллиона долларов. Для создания рождественского и новогоднего настроения отель украсил елку бриллиантами, золотом, жемчугом, сапфирами и изумрудами, и в дополнение к традиционным елочным украшениям также роскошными часами, ожерельями и браслетами.
Что неудивительно, учитывая известную любовь Эмиратов к величию и то, например, что в Emirates Palace был установлен первый в мире автомат по продаже слитков золота, и кроме того, гости могут также пользоваться частным самолетом отеля.
Хрустальная красавица
Роскошные елки появляются не только в люксовых отелях. В честь праздников 2013 года в международном аэропорту Гонконга появилась усыпанная миллионами сверкающих кристаллов Swarovski 15-метровая красавица стоимостью 1,8 миллиона долларов.
В 2014 году аэропорт, опять же в сотрудничестве с австрийской фирмой по производству украшений из хрусталя, также радовал всех посещающих город туристов дорогой елкой, но ее цена была все же несколько скромнее.
В честь Диснея
В 2012 году в Токио в ознаменование 110-летия Уолта Диснея в ювелирном бутике Ginza Tanaka была создана елка из золота высотой два с половиной метра и стоимостью 4,24 миллиона долларов. Золотая елка весом в 40 килограммов на радость поклонникам Диснея была украшена знаменитыми персонажами, такими как Микки Маус, Золушка и другие.
Гордость Белого дома
В Вашингтоне роскошную елку наряжают перед Белым домом. Чтобы украсить 20-метровую ель, нужны тысячи рождественских огней, не говоря уже о сложной логистике, чтобы доставить ее к резиденции президента США. Поэтому неудивительно, что затраты всегда составляют не менее миллиона долларов. Но жители города и туристы не имеют ничего против: сказочно красивый вид того стоит!
Сверкающие бриллианты
В 2007 году сингапурский торговый центр Бугис Джанкшн поручил ювелиру Су Ки создать сногсшибательную елку, которая привнесла бы поистине роскошный дух Рождества. Так появилась елка высотой в шесть метров и весом в три тонны, украшенная 21 798 бриллиантами и 3762 кристаллами. Чтобы публика не упустила ни единой мельчайшей детали, Су Ки спрятал внутри дерева 500 лампочек, что сделало зрелище поистине грандиозным. Елка была настолько ценной – она обошлась в миллион долларов, – что ее круглосуточно охраняли, и ни одна деталь не пропала.
Для поклонников коньяка
Здесь речь, конечно, не о миллионах, эта елка обошлась в 55 000 долларов, зато она радовала всех любителей коньяка в лондонском отеле Sofitel. Елка была выполнена из 200 миниатюрных бутылочек коньяка, вручную покрытых 24-каратным золотом. Конечно, это был не какой-то простой коньяк, а дорогой Louis XIII Grande Champagne, полноразмерная бутылка которого стоит 2400 долларов.
Дорого в миниатюре
Наконец, роскошный не всегда означает большой, особенно когда речь идет о бриллиантах. Японский торговый центр Takashimaya украсил елочку высотой всего в 40 сантиметров, но она была усыпана розами, в центре которых были роскошные бриллианты из Австралии или Африки. Рядом с деревцем сидел красный медведь с драгоценной бриллиантовой подвеской на шее. Все это вместе стоило 1,8 миллиона долларов.
Источники: INSIDER, FinancesOnline, The Fact Site
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