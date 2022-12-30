А может, стоит проводить старый год в лесу? 9 полезных советов о том, что следует взять с собой на природу

1) Выберите туристическую тропу и место для ночлега В Эстонии есть четыре хорошо обозначенных пешеходных маршрута и сотни увлекательных пешеходных троп – вы можете найти подходящий для себя маршрут на странице RMK „Вместе с природой“. Выбирая туристическую тропу, продумайте, где вы будете ночевать – хотите ли вы провести последнюю ночь года в палатке, лес ной хижине или за небольшую плату в лесном доме. На некоторых площадках для костра есть навесы с крышей, и в таких местах для сна достаточно матраса и спального мешка. 2) Палатка не удерживает тепло, но защищает от снега Так как мороза в предстоящую новогоднюю ночь ожидать не приходится, для выезда в лес подойдет трехсезонная палатка. Помните, что цель палатки не удерживать тепло, а защитить от снега и дождя. Обогревает палатку дыхание, однако оно также сопровождается конденсацией воздуха и образованием влаги, которая попадает со стенок палатки на спальный мешок и другие вещи. Если не идет ни снег, ни дождь, то ночью стоит держать вентиляционные отверстия открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и удаление влаги из палатки.





3) Спальный мешок должен быть теплым, а ваше тело еще теплее

Обязательно возьмите с собой в новогодний поход теплый, желательно всесезонный спальный мешок. Если такого спальника у вас нет, возьмите один летний и один трехсезонный спальный мешок. Помните, что даже спальный мешок, предназначенный для полярных условий, сам по себе не согреет вас, если вы заберетесь в него в холодную погоду. Чтобы согреться, перед сном сделайте десять приседаний, выпейте теплый чай и плотно поешьте.



4) Изолируйте себя от поверхности земли

Когда вы спите в палатке зимой, самое важное – изолировать себя от холодной поверхности земли. Для этого между собой и землей нужно создать максимально теплую и толстую прослойку. Кроме матраса и коврика положите под себя (не поверх себя!) куртку, свитер и походные брюки, которые вы носили в течение дня. Если вашего снаряжения по-прежнему недостаточно, чтобы согреться, расстелите на дне палатки несколько еловых ветвей.



5) Одевайтесь в несколько слоев

Собираясь в лес зимой, одевайтесь в несколько слоев, чтобы при необходимости можно было снимать слои одежды или добавлять новые. В качестве самого первого слоя наденьте теплое белье, в котором вы будете спать в палатке ночью. Наденьте теплый флис или свитер и брюки для походов, и поверх всего этого теплую куртку. Не одевайтесь в тесную одежду, по возможности отдавая предпочтение свободной одежде. Чем больше воздуха будет оставаться между слоями одежды, тем вам будет теплее. В туристических магазинах вы также можете найти предназначенные для зимы греющие подушечки, которые можно вставить в обувь или перчатки. При вступлении в реакцию с воздухом такая подушечка нагревается до температуры 45-65 градусов, обеспечивая тепло до 12 часов.