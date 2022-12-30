А может, стоит проводить старый год в лесу? 9 полезных советов о том, что следует взять с собой на природу(2)
Если многолюдные праздники и новогодняя программа телеканалов вас больше не привлекают, соберите рюкзак и вместо этого встретьте Новый год на природе. Эксперты Fjällräven по походам делятся советами о том, что следует учитывать при планировании новогоднего похода.
1) Выберите туристическую тропу и место для ночлега
В Эстонии есть четыре хорошо обозначенных пешеходных маршрута и сотни увлекательных пешеходных троп – вы можете найти подходящий для себя маршрут на странице RMK „Вместе с природой“. Выбирая туристическую тропу, продумайте, где вы будете ночевать – хотите ли вы провести последнюю ночь года в палатке, лесной хижине или за небольшую плату в лесном доме. На некоторых площадках для костра есть навесы с крышей, и в таких местах для сна достаточно матраса и спального мешка.
2) Палатка не удерживает тепло, но защищает от снега
Так как мороза в предстоящую новогоднюю ночь ожидать не приходится, для выезда в лес подойдет трехсезонная палатка. Помните, что цель палатки не удерживать тепло, а защитить от снега и дождя. Обогревает палатку дыхание, однако оно также сопровождается конденсацией воздуха и образованием влаги, которая попадает со стенок палатки на спальный мешок и другие вещи. Если не идет ни снег, ни дождь, то ночью стоит держать вентиляционные отверстия открытыми, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и удаление влаги из палатки.
3) Спальный мешок должен быть теплым, а ваше тело еще теплее
Обязательно возьмите с собой в новогодний поход теплый, желательно всесезонный спальный мешок. Если такого спальника у вас нет, возьмите один летний и один трехсезонный спальный мешок. Помните, что даже спальный мешок, предназначенный для полярных условий, сам по себе не согреет вас, если вы заберетесь в него в холодную погоду. Чтобы согреться, перед сном сделайте десять приседаний, выпейте теплый чай и плотно поешьте.
4) Изолируйте себя от поверхности земли
Когда вы спите в палатке зимой, самое важное – изолировать себя от холодной поверхности земли. Для этого между собой и землей нужно создать максимально теплую и толстую прослойку. Кроме матраса и коврика положите под себя (не поверх себя!) куртку, свитер и походные брюки, которые вы носили в течение дня. Если вашего снаряжения по-прежнему недостаточно, чтобы согреться, расстелите на дне палатки несколько еловых ветвей.
5) Одевайтесь в несколько слоев
Собираясь в лес зимой, одевайтесь в несколько слоев, чтобы при необходимости можно было снимать слои одежды или добавлять новые. В качестве самого первого слоя наденьте теплое белье, в котором вы будете спать в палатке ночью. Наденьте теплый флис или свитер и брюки для походов, и поверх всего этого теплую куртку. Не одевайтесь в тесную одежду, по возможности отдавая предпочтение свободной одежде. Чем больше воздуха будет оставаться между слоями одежды, тем вам будет теплее. В туристических магазинах вы также можете найти предназначенные для зимы греющие подушечки, которые можно вставить в обувь или перчатки. При вступлении в реакцию с воздухом такая подушечка нагревается до температуры 45-65 градусов, обеспечивая тепло до 12 часов.
6) Снег – это вода
Походы в снежную погоду обладают одним большим плюсом – нам не нужно беспокоиться о питьевой воде или носить литры воды с собой в рюкзаке. Чтобы получить воду, необходимую для питья или приготовления пищи, наполните горшок снегом и растопите его на походной плите или у костра. Убедитесь, что снег, который вы используете для приготовления еды и питья, чистый.
7) Подойдите к еде творчески
Последнее блюдо в уходящем году совсем не обязательно должно ограничиваться сублимированной едой для кемпинга или сосисками с кетчупом. При некоторой подготовке на походной плите или на живом огне вполне можно приготовить согревающий суп или овощное карри. В последнем случае положите в один закрывающийся пластиковый пакет нарезанный лук, чеснок и перец чили, а в другой – специи, соль и перец. Возьмите с собой рис, кокосовые сливки, консервированный нут и немного оливкового масла. В лесу перемешайте ингредиенты между собой, и чудесный новогодний ужин будет готов.
8) Маленькие вещи, которые нельзя забывать дома
Обязательно положите в рюкзак карманный складной нож, и не забудьте спички и небольшой топор или пилу для разведения костра и приготовления еды. Несчастный случай не предупреждает о себе, и поэтому стоит взять с собой и небольшую аптечку. Из технических гаджетов положите в рюкзак налобный фонарь и аккумуляторный банк большего размера для зарядки телефона. По возможности переведите телефон в режим энергосбережения и обязательно оставьте его на ночь в теплом спальном мешке, потому что на холоде аккумуляторная батарея телефона быстро разрядится.
9) Очищающий ритуал костра
Нет ничего приятнее, чем потрескивающий костер после долгого дня в лесу, особенно, в последний день года. Помимо тепла огонь также оказывает и очищающее действие. Если вы хотите использовать волшебство костра по полной, то положите в рюкзак небольшой лист бумаги и ручку, и напишите, что вы хотите оставить в прошлом году. Это могут быть вредные привычки, люди или вещи, которые больше не приносят вам пользу. Бросьте бумагу в огонь и приготовьте хорошие мысли для Нового года.