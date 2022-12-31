Зимняя Литва покорила сердца туристов. Украшен каждый уголок Вильнюса и Каунаса
Отдельного внимания заслуживает Рождественская елка в виде трёхъярусного торта, установленная на Кафедральной площади города Вильнюс. „Торт“ украшен 700 свечами, олицетворяющими 700-летие литовской столицы, которое торжественно будет отмечаться в наступающем 2023 году. Так как с 2015 года Вильнюс отказался от установки срубленной елки-гиганта и сосредоточился на скульптурных композициях из огней и еловых лап, то сама елка внутри торта сложена из 6000 еловых веток. Можно сказать однозначно, что в этом году Вильнюс поразил масштабом своего самого главного зимнего украшения города. Всю эту красоту дополняет рождественский рынок, а изобилие различных напитков и сладостей порадует каждого гостя независимо от возраста!
Несомненно, каждому туристу стоит прогуляться по старому городу Вильнюса - красота этого места поражает не только зимой, но и в любое время года. Архитектура столицы поражает своими масштабами и историей. Каждое здание – это воплощение искусства, волшебства и великолепия. Но именно зимой это место превращается в мечту и окунает нас в детскую сказку. Гуляя по старому городу Вильнюса, поражаешься тому, как каждый уголок украшен дизайнерскими идеями, каждый ресторан или кафе очень сильно постарались, чтобы сделать город волшебным и незабываемым. Вильнюс превратит любого туриста в ценителя искусства всего за пару часов. Город до краев наполнен предметами современного искусства и различными музеями.
Каунас - один из самых романтичных городов Литвы - также удивил туристов и самих жителей своей праздничной атмосферой. Елка - целое произведение искусства, парящие вокруг нее звезды создают ощущение невесомости. Ее изящество стало изюминкой главной площади Каунаса и рождественского рынка.
Если вы оказались в Каунасе, то вам стоит посетить национальный художественный музей М.К.Чюрлениса и посмотреть фильм виртуальной реальности „Тропа Ангелов“, созданный по мотивам картин выдающегося художника. Фильм является победителем престижных международных и национальных конкурсов — это работа Кристины Буожите и Виталия Жукаса, посвященная творчеству знаменитого литовского художника, композитора и пионера абстрактного искусства.
Фильм виртуальной реальности предлагает ознакомиться с 60 известными и легко узнаваемыми и малозаметными картинами литовского художника в VR-пространстве: „Безмятежность“, „Ангелы (Рай)“, „Алтарь“, „Ангел“, „ Новости“, „Солнце“. В фильме также показаны отдельные фрагменты некоторых картин: окружение, предметы, детали, огни, небо, земля. 25-минутное путешествие „Тропа ангелов“ сопровождается музыкой М. К. Чюрлениса и композитора Миндаугаса Урбайтиса. На протяжении всего фильма окружение реагирует на взгляд зрителя: внимательное наблюдение за окружением меняет его, обогащает, приближает к оригинальным картинам М. К. Чюрлёниса. Даже если вы не любитель искусства, этот фильм вам определенно понравится.